https://ria.ru/20241001/pensiya-1975768302.html

Пенсии в России могут проиндексировать на 7,3 процента

Пенсии в России могут проиндексировать на 7,3 процента - РИА Новости, 01.10.2024

Пенсии в России могут проиндексировать на 7,3 процента

Работающим и неработающим пенсионерам могут проиндексировать пенсии с 1 января 2025 года на 7,3%, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:43

2024-10-01T16:43

2024-10-01T16:43

общество

светлана бессараб

госдума рф

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Работающим и неработающим пенсионерам могут проиндексировать пенсии с 1 января 2025 года на 7,3%, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. "В соответствии с проектом закона о бюджете пенсионного и социального фондов, в 2025 году предлагается провести индексацию страховых пенсий с 1 января 2025 года, на 7,3%. Индексация запланирована как для неработающих, так и для работающих пенсионеров", - рассказала Бессараб. Она добавила, что с 2026 года предполагается индексация пенсий дважды в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля фонда. "Повышение отдельные пенсионеры почувствуют уже в декабре - при получении выплат за праздничные дни января 2025 года", - уточнила депутат ГД.

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общество, светлана бессараб, госдума рф, россия