https://ria.ru/20241001/pensiya-1975634712.html

В Госдуме назвали средний размер военной пенсии после индексации

В Госдуме назвали средний размер военной пенсии после индексации - РИА Новости, 01.10.2024

В Госдуме назвали средний размер военной пенсии после индексации

Средний размер военной пенсии после индексации составит более 41 тысячи рублей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T03:07

2024-10-01T03:07

2024-10-01T03:07

общество

россия

никита чаплин

госдума рф

единая россия

пенсии

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Средний размер военной пенсии после индексации составит более 41 тысячи рублей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 октября пенсии военным и зарплаты сотрудникам федеральных госучреждений будут проиндексированы на 5,1%. "Размер выплат будет проиндексирован на 5,1%, а не на 4,5%, как предполагалось ранее. Данное решение было принято в связи с изменением уровня инфляции. В результате средняя военная пенсия в России составит более 41 тысяч рублей", — сказал Чаплин. Депутат напомнил, что расчет пенсий для военнослужащих отличается от расчетов для гражданских пенсионеров, он зависит от окладов по должности и званию, продолжительности службы и дополнительных надбавок. По его словам, изменения затронут миллионы граждан и повысят их благосостояние.

https://ria.ru/20240930/pensii-1975608534.html

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общество, россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия, пенсии