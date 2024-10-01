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Истребители Су-35с ВКС России выполнили патрулирование в Курской области - РИА Новости, 01.10.2024
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16:18 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/patrulirovanie-1975760542.html
Истребители Су-35с ВКС России выполнили патрулирование в Курской области
Истребители Су-35с ВКС России выполнили патрулирование в Курской области - РИА Новости, 01.10.2024
Истребители Су-35с ВКС России выполнили патрулирование в Курской области
Истребители Су-35с ВКС России выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:18
2024-10-01T16:18
безопасность
россия
курская область
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-35с
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Истребители Су-35с ВКС России выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Лётчики многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35с отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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безопасность, россия, курская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-35с
Безопасность, Россия, Курская область, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-35С
Истребители Су-35с ВКС России выполнили патрулирование в Курской области

Минобороны: Су-35с ВКС России выполнили патрулирование в Курской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСамолет Су-35С
Самолет Су-35С - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет Су-35С. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Истребители Су-35с ВКС России выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Лётчики многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35с отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области
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БезопасностьРоссияКурская областьВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-35С
 
 
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