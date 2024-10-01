https://ria.ru/20241001/otravlenie-1975779336.html
В Крыму возбудили дело после отравления посетителей кафе в Керчи
В Крыму возбудили дело после отравления посетителей кафе в Керчи - РИА Новости, 01.10.2024
В Крыму возбудили дело после отравления посетителей кафе в Керчи
Уголовное дело возбуждено по факту отравления людей после посещения кафе в Керчи в Крыму, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:12
2024-10-01T17:12
2024-10-01T17:12
происшествия
здоровье - общество
россия
керчь
республика крым
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту отравления людей после посещения кафе в Керчи в Крыму, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее начальник территориального отдела по Восточному Крыму межрегионального управления Роспотребнадзора Светлана Касьянова сообщила РИА Новости, что несколько человек, в том числе дети, попали в инфекционное отделение больницы в Керчи после посещения кафе. Прокуратура региона сообщила, что организовала проверку. "По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Кроме того, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах произошедшего.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, здоровье - общество, россия, керчь, республика крым, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Керчь, Республика Крым, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму возбудили дело после отравления посетителей кафе в Керчи
СК возбудил дело после отравления людей, посещавших кафе в Керчи