https://ria.ru/20241001/otravlenie-1975655938.html

Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал новое признание

Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал новое признание - РИА Новости, 01.10.2024

Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал новое признание

Глава семейства в Красноярском крае, в котором из-за отравления погибли четверо детей, на повторном допросе заявил, что в доме имелись проблемы с вентиляцией и... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:33

2024-10-01T09:33

2024-10-01T09:59

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974099261_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_742ccd75051002f96f97b7a6ca7f4df6.jpg

КРАСНОЯРСК, 1 окт – РИА Новости. Глава семейства в Красноярском крае, в котором из-за отравления погибли четверо детей, на повторном допросе заявил, что в доме имелись проблемы с вентиляцией и повышенной влажностью, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.Родители и четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.Ранее в СК сообщали РИА Новости, что дом, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов."Отец на повторном допросе говорил всё то же самое, что и в первый раз. Единственное, что он сообщил, что дома имеются проблемы с циркуляцией воздуха, потому что дома нет вытяжки. До покупки дома он стоял несколько лет пустой, поэтому в доме есть повышенная влажность, из-за чего, в том числе, отклеиваются обои. Остальную картину происшествия он описал точно такую же, что и при первом допросе", - сказал собеседник, отметив, что мать погибших детей дает идентичные показания.По словам собеседника, дихлофос покупал сын.Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы ранее выдало предварительное заключение: экспертиза обнаружила в организмах погибших детей компоненты инсектицидного неустановленного средства. Как сообщали РИА Новости в региональном следкоме, возможно, в доме находились средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.

https://ria.ru/20240930/otravlenie-1975444844.html

https://ria.ru/20240928/otravlenie-1975233607.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае