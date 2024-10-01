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Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал новое признание - РИА Новости, 01.10.2024
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09:33 01.10.2024 (обновлено: 09:59 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/otravlenie-1975655938.html
Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал новое признание
Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал новое признание - РИА Новости, 01.10.2024
Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал новое признание
Глава семейства в Красноярском крае, в котором из-за отравления погибли четверо детей, на повторном допросе заявил, что в доме имелись проблемы с вентиляцией и... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:33
2024-10-01T09:59
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
отравление семьи в красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 1 окт – РИА Новости. Глава семейства в Красноярском крае, в котором из-за отравления погибли четверо детей, на повторном допросе заявил, что в доме имелись проблемы с вентиляцией и повышенной влажностью, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.Родители и четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.Ранее в СК сообщали РИА Новости, что дом, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов."Отец на повторном допросе говорил всё то же самое, что и в первый раз. Единственное, что он сообщил, что дома имеются проблемы с циркуляцией воздуха, потому что дома нет вытяжки. До покупки дома он стоял несколько лет пустой, поэтому в доме есть повышенная влажность, из-за чего, в том числе, отклеиваются обои. Остальную картину происшествия он описал точно такую же, что и при первом допросе", - сказал собеседник, отметив, что мать погибших детей дает идентичные показания.По словам собеседника, дихлофос покупал сын.Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы ранее выдало предварительное заключение: экспертиза обнаружила в организмах погибших детей компоненты инсектицидного неустановленного средства. Как сообщали РИА Новости в региональном следкоме, возможно, в доме находились средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.
https://ria.ru/20240930/otravlenie-1975444844.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае
Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал новое признание

Глава отравившейся под Красноярском семьи: дома были проблемы с вентиляцией

© Фото : Прокуратура Красноярского края/TelegramВ доме семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края
В доме семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Прокуратура Красноярского края/Telegram
В доме семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 1 окт – РИА Новости. Глава семейства в Красноярском крае, в котором из-за отравления погибли четверо детей, на повторном допросе заявил, что в доме имелись проблемы с вентиляцией и повышенной влажностью, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Родители и четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.
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Ранее в СК сообщали РИА Новости, что дом, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов.
"Отец на повторном допросе говорил всё то же самое, что и в первый раз. Единственное, что он сообщил, что дома имеются проблемы с циркуляцией воздуха, потому что дома нет вытяжки. До покупки дома он стоял несколько лет пустой, поэтому в доме есть повышенная влажность, из-за чего, в том числе, отклеиваются обои. Остальную картину происшествия он описал точно такую же, что и при первом допросе", - сказал собеседник, отметив, что мать погибших детей дает идентичные показания.
По словам собеседника, дихлофос покупал сын.
Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы ранее выдало предварительное заключение: экспертиза обнаружила в организмах погибших детей компоненты инсектицидного неустановленного средства. Как сообщали РИА Новости в региональном следкоме, возможно, в доме находились средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.
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