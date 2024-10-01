https://ria.ru/20241001/opasnost-1975838234.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.10.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T23:45

2024-10-01T23:45

2024-10-01T23:45

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал глава региона.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия