В ООН обеспокоены мощностью бомб, использованных для убийства Насруллы
ООН: мощь бомб, использованных для убийства Насруллы, вызывает опасения
© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 окт – РИА Новости. Мощность бомб, использованных Израилем для убийства лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы в жилом районе Бейрута, вызывает серьезную обеспокоенность, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель организации Элизабет Троссел.
Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
"Мощность бомб, использованных (Израилем – ред.) в жилом районе (Бейрута – ред.) для убийства лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы, вызывает много опасений в связи с обязательством государств соблюдать принцип пропорциональности оружия, используемого для предотвращения жертв среди гражданского населения", - сказала она.
Серия примерно из десяти взрывов в минувшую пятницу была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана были видны столбы дыма, передавал ранее корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. По словам израильского чиновника, Израиль предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не располагают деталями новой атаки Израиля по Бейруту и не получали от него уведомления о намерении совершить этот удар.