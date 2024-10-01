https://ria.ru/20241001/omsk-1975722845.html

Центр уличного баскетбола открылся в Омске

Центр уличного баскетбола открылся в Омске - РИА Новости, 01.10.2024

Центр уличного баскетбола открылся в Омске

Центр уличного баскетбола международного класса, построенный при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ) в рамках Первого Всероссийского Спортивного... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:59

2024-10-01T13:59

2024-10-01T13:59

омская область

омск

россия

петр фрадков

виталий хоценко

псб (банк псб)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Центр уличного баскетбола международного класса, построенный при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ) в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ – Детям", открылся в Омске, сообщает пресс-служба банка. Центр стал третьим в Сибирском федеральном округе и 22 в России. В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Омской области Виталий Хоценко, а также другие почетные гости. На открытии центра заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко провел мастер-класс для юных баскетболистов. Он показал приемы и техники лучшего владения мячом, а также поделился советами на тему профессионального мастерства. Затем на площадке состоялcя турнир по баскетболу 3x3 в пяти категориях для юных спортсменов. "Сегодня уличный баскетбол набирает популярность у подрастающего поколения. Это один из самых зрелищных и доступных видов спорта, с которого начинался путь многих звезд баскетбола, среди которых есть и уроженцы Омска – заслуженный тренер России Виктор Промин и легендарный советский баскетболист Иван Дворный. Уверен, что Центр уличного баскетбола станет значимым звеном спортивной инфраструктуры Омска, местом притяжения горожан, а, главное, выступит трамплином для профессиональной карьеры ребят и, будем верить, их первым шагом к олимпийским победам", – приводятся в сообщении слова Фрадкова. Баскетбольный комплекс расположен в Центральном округе Омска на Набережной Тухачевского. На площади более 2,7 тысячи квадратных метров размещены одна баскетбольная площадка на два кольца в формате 5х5 и пять стритбольных площадок для игры в формате 3х3. Все игровые зоны оснащены экологичным, износостойким и всепогодным профессиональным покрытием. Для болельщиков предусмотрены мобильные трибуны. Также здесь есть выделенная зона с тренажерами и пространство для занятий уличной гимнастикой. Доступ в Центр уличного баскетбола открыт для всех желающих, говорится в сообщении. Виталий Хоценко вручил главе ПСБ знак отличия "За служение Омской области" I степени. Региональная государственная награда присвоена за реализацию масштабного спортивного проекта "ПСБ – Детям", в рамках которого в Омске появился социально значимый объект. В рамках своего визита в Омск Фрадков также принял участие в совещании регионального правительства и в торжественной церемонии закладки первого камня в ознаменование начала строительства жилого комплекса "Машиностроителей" для сотрудников АО "Омсктрансмаш". В городе будет построено два 16-этажных дома общей площадью порядка 18 тысяч квадратных метров с паркингом и придомовой территорией, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240926/basketbol-1974943018.html

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омск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

омск, россия, петр фрадков, виталий хоценко, псб (банк псб)