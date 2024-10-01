https://ria.ru/20241001/odessa-1975702701.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 01.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Очередной взрыв прогремел в Одессе на юге Украины во вторник на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:44
2024-10-01T12:44
2024-10-01T12:44
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геннадий труханов
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в Одессе на юге Украины во вторник на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник о взрыве в Одессе сообщал мэр города Геннадий Труханов. "В Одессе был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Одесской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина, одесская область, геннадий труханов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Одесская область, Геннадий Труханов
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Общественное": в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв