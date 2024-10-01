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Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.10.2024

Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска атаковали территорию ДНР 16 раз во вторник, выпустив более 35 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:20

2024-10-01T21:20

2024-10-01T21:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

денис пушилин

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали территорию ДНР 16 раз во вторник, выпустив более 35 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны ВФУ совершены 16 вооруженных атак, выпущено более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о двух пострадавших в результате вооруженной агрессии ВСУ по ДНР. Пушилин сообщил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.

https://ria.ru/20240930/pravozaschitnik-1974867495.html

донецкая народная республика

горловка

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донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия