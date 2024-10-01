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Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:20 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/obstrel-1975824302.html
Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.10.2024
Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска атаковали территорию ДНР 16 раз во вторник, выпустив более 35 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:20
2024-10-01T21:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали территорию ДНР 16 раз во вторник, выпустив более 35 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны ВФУ совершены 16 вооруженных атак, выпущено более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о двух пострадавших в результате вооруженной агрессии ВСУ по ДНР. Пушилин сообщил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР

Пушилин: украинские войска выпустили более 35 боеприпасов по ДНР за сутки

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали территорию ДНР 16 раз во вторник, выпустив более 35 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Со стороны ВФУ совершены 16 вооруженных атак, выпущено более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о двух пострадавших в результате вооруженной агрессии ВСУ по ДНР. Пушилин сообщил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДенис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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