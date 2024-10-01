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При украинском обстреле библиотеки в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/obstrel-1975754574.html
При украинском обстреле библиотеки в Запорожской области погиб человек
При украинском обстреле библиотеки в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 01.10.2024
При украинском обстреле библиотеки в Запорожской области погиб человек
ВСУ обстреляли городскую библиотеку в Каменке-Днепровской Запорожской области, погиб один человек, сотрудница и посетитель получили травмы, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:45
2024-10-01T15:45
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВСУ обстреляли городскую библиотеку в Каменке-Днепровской Запорожской области, погиб один человек, сотрудница и посетитель получили травмы, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Как сообщает губернатор, сейчас идет террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ, в том числе с использованием реактивной артиллерии. "Зафиксировано попадание в городскую библиотеку, где находились сотрудники и посетители. На месте проходят поисково-спасательные работы и разбор завалов. На данный момент известно об одном погибшем, еще одна сотрудница и посетитель получили ранения разной степени тяжести", - написал он. По его словам, предварительно, детей в учреждении в момент обстрела не было.
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле библиотеки в Запорожской области погиб человек

Балицкий: при обстреле ВСУ библиотеки в Каменке-Днепровской погиб один человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВСУ обстреляли городскую библиотеку в Каменке-Днепровской Запорожской области, погиб один человек, сотрудница и посетитель получили травмы, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Как сообщает губернатор, сейчас идет террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ, в том числе с использованием реактивной артиллерии.
"Зафиксировано попадание в городскую библиотеку, где находились сотрудники и посетители. На месте проходят поисково-спасательные работы и разбор завалов. На данный момент известно об одном погибшем, еще одна сотрудница и посетитель получили ранения разной степени тяжести", - написал он.
По его словам, предварительно, детей в учреждении в момент обстрела не было.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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