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При украинском обстреле библиотеки в Запорожской области погиб человек
При украинском обстреле библиотеки в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 01.10.2024
При украинском обстреле библиотеки в Запорожской области погиб человек
ВСУ обстреляли городскую библиотеку в Каменке-Днепровской Запорожской области, погиб один человек, сотрудница и посетитель получили травмы, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:45
2024-10-01T15:45
2024-10-01T15:45
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВСУ обстреляли городскую библиотеку в Каменке-Днепровской Запорожской области, погиб один человек, сотрудница и посетитель получили травмы, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Как сообщает губернатор, сейчас идет террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ, в том числе с использованием реактивной артиллерии. "Зафиксировано попадание в городскую библиотеку, где находились сотрудники и посетители. На месте проходят поисково-спасательные работы и разбор завалов. На данный момент известно об одном погибшем, еще одна сотрудница и посетитель получили ранения разной степени тяжести", - написал он. По его словам, предварительно, детей в учреждении в момент обстрела не было.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле библиотеки в Запорожской области погиб человек
Балицкий: при обстреле ВСУ библиотеки в Каменке-Днепровской погиб один человек