https://ria.ru/20241001/obstrel-1975754574.html

При украинском обстреле библиотеки в Запорожской области погиб человек

При украинском обстреле библиотеки в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 01.10.2024

При украинском обстреле библиотеки в Запорожской области погиб человек

ВСУ обстреляли городскую библиотеку в Каменке-Днепровской Запорожской области, погиб один человек, сотрудница и посетитель получили травмы, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:45

2024-10-01T15:45

2024-10-01T15:45

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВСУ обстреляли городскую библиотеку в Каменке-Днепровской Запорожской области, погиб один человек, сотрудница и посетитель получили травмы, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Как сообщает губернатор, сейчас идет террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ, в том числе с использованием реактивной артиллерии. "Зафиксировано попадание в городскую библиотеку, где находились сотрудники и посетители. На месте проходят поисково-спасательные работы и разбор завалов. На данный момент известно об одном погибшем, еще одна сотрудница и посетитель получили ранения разной степени тяжести", - написал он. По его словам, предварительно, детей в учреждении в момент обстрела не было.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия