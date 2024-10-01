https://ria.ru/20241001/obama-1975637068.html
Брат Обамы заявил, что тот по-прежнему управляет страной
Брат Обамы заявил, что тот по-прежнему управляет страной - РИА Новости, 01.10.2024
Брат Обамы заявил, что тот по-прежнему управляет страной
Сводный брат экс-президента США Барака Обамы Малик Обама заявил, что тот по-прежнему управляет страной и будет играть важную роль в случае победы на... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T04:01
2024-10-01T04:01
2024-10-01T04:01
в мире
сша
камала харрис
барак обама
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879956415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa3d35ad77d9087e5250a02f37a758f5.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сводный брат экс-президента США Барака Обамы Малик Обама заявил, что тот по-прежнему управляет страной и будет играть важную роль в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис, сообщает газета New York Post. "(Барак Обама - ред.) по-прежнему управляет Демократической партией, и он по-прежнему управляет страной за закрытыми дверями. Он будет иметь огромное влияние в случае победы (команды Харрис - ред.)", - приводит газета слова Малика Обамы. Как пишет издание, брат экс-президента заявил, что тот определенно причастен к выходу нынешнего американского лидера Джо Байдена из предвыборной гонки в июле. По мнению Малика Обамы, его брат общается с Харрис почти каждый день. По данным издания, Малик Обама назвал своего сводного брата "крайне высокомерным" и "фальшивым как змея". New York Post напоминает, что на нынешних выборах Малик Обама поддерживает кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Ранее Барак Обама и его супруга Мишель заявили, что поддерживают кандидатуру Харрис в предвыборной гонке. Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Барак Обама "терпеть не может" Джо Байдена, поэтому вместе с другими ведущими демократами заставил его выйти из предвыборной гонки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240821/obama-1967476993.html
https://ria.ru/20241001/dzhonson-1975630373.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879956415_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_703ea1b5ab1cdd026c8df5fc17b6d7e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, камала харрис, барак обама, дональд трамп
В мире, США, Камала Харрис, Барак Обама, Дональд Трамп
Брат Обамы заявил, что тот по-прежнему управляет страной
NYP: сводный брат Обамы заявил, что он играет важную роль в управлении страной
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сводный брат экс-президента США Барака Обамы Малик Обама заявил, что тот по-прежнему управляет страной и будет играть важную роль в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис, сообщает газета New York Post.
"(Барак Обама - ред.) по-прежнему управляет Демократической партией, и он по-прежнему управляет страной за закрытыми дверями. Он будет иметь огромное влияние в случае победы (команды Харрис - ред.)", - приводит газета слова Малика Обамы.
Как пишет издание, брат экс-президента заявил, что тот определенно причастен к выходу нынешнего американского лидера Джо Байдена
из предвыборной гонки в июле. По мнению Малика Обамы, его брат общается с Харрис почти каждый день.
По данным издания, Малик Обама назвал своего сводного брата "крайне высокомерным" и "фальшивым как змея".
New York Post напоминает, что на нынешних выборах Малик Обама поддерживает кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа
.
Ранее Барак Обама и его супруга Мишель заявили, что поддерживают кандидатуру Харрис в предвыборной гонке.
Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Барак Обама "терпеть не может" Джо Байдена, поэтому вместе с другими ведущими демократами заставил его выйти из предвыборной гонки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.