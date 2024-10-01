https://ria.ru/20241001/obama-1975637068.html

Брат Обамы заявил, что тот по-прежнему управляет страной

Брат Обамы заявил, что тот по-прежнему управляет страной - РИА Новости, 01.10.2024

Брат Обамы заявил, что тот по-прежнему управляет страной

Сводный брат экс-президента США Барака Обамы Малик Обама заявил, что тот по-прежнему управляет страной и будет играть важную роль в случае победы на... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T04:01

2024-10-01T04:01

2024-10-01T04:01

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сводный брат экс-президента США Барака Обамы Малик Обама заявил, что тот по-прежнему управляет страной и будет играть важную роль в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис, сообщает газета New York Post. "(Барак Обама - ред.) по-прежнему управляет Демократической партией, и он по-прежнему управляет страной за закрытыми дверями. Он будет иметь огромное влияние в случае победы (команды Харрис - ред.)", - приводит газета слова Малика Обамы. Как пишет издание, брат экс-президента заявил, что тот определенно причастен к выходу нынешнего американского лидера Джо Байдена из предвыборной гонки в июле. По мнению Малика Обамы, его брат общается с Харрис почти каждый день. По данным издания, Малик Обама назвал своего сводного брата "крайне высокомерным" и "фальшивым как змея". New York Post напоминает, что на нынешних выборах Малик Обама поддерживает кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Ранее Барак Обама и его супруга Мишель заявили, что поддерживают кандидатуру Харрис в предвыборной гонке. Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Барак Обама "терпеть не может" Джо Байдена, поэтому вместе с другими ведущими демократами заставил его выйти из предвыборной гонки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240821/obama-1967476993.html

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в мире, сша, камала харрис, барак обама, дональд трамп