https://ria.ru/20241001/nikolaykin-1975764866.html
Николайкин: парламентарии обсуждают высокотехнологичные проекты XXI века
Николайкин: парламентарии обсуждают высокотехнологичные проекты XXI века - РИА Новости, 01.10.2024
Николайкин: парламентарии обсуждают высокотехнологичные проекты XXI века
Программы, рассматриваемые парламентариями России и Беларуси, могут обеспечить Союзному государству прорывные технологии XXI века, заявил председатель Комиссии... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:30
2024-10-01T16:30
2024-10-01T16:30
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роскосмос
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Программы, рассматриваемые парламентариями России и Беларуси, могут обеспечить Союзному государству прорывные технологии XXI века, заявил председатель Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Виктор Николайкин.Заявление прозвучало на полях совместного заседания Комиссии Парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку и Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике, которое состоялось на территории московского автомобильного завода "Москвич"."Программа "Интеграция СГ" касается вопросов изготовления, сопровождения и изучение использования космических спутников для дистанционного зондирования земли Союзного государства. Эта программа подходит к завершению", – сказал Николайкин.По-настоящему прорывной, по словам спикера, является научно-техническая программа Союзного государства "Компонент-Ф"."Программа касается изготовления высокоэффективных изделий в фотонике для использования в Союзном государстве. Здесь мы действительно можем получить прорывные технологии, потому что фотоника – это действительно XXI век", – отметил Николайкин.По словам председателя Комиссии по экономической политике, место заседания – завод "Москвич" – выбрано не случайно."Наши законы должны работать и помогать реальной экономике быть сильной в этом быстро меняющемся мире. И поэтому мы хотим ознакомиться с практикой работы на этом заводе – узнать, что мешает, какие законы надо совершенствовать, что надо изменить, поправить, где необходимо совершенствовать", – подчеркнул Николайкин.По результатам заседания стало известно, что из союзного бюджета в следующем году предусматривается финансирование семи программ Союзного государства, двух проектов и более тридцати мероприятий.Также в ходе заседания был рассмотрен вопрос о ходе реализации Стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года, которая является базовым документом стратегического планирования, обеспечивающим формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства.К участию в мероприятии были приглашены представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерства экономики Республики Беларусь, министерства экономического развития Российской Федерации, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Национальной академии наук Беларуси, госкорпорации "Роскосмос", а также представители финансовых и контрольных органов Беларуси и России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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белоруссия, россия, роскосмос, технологии
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Роскосмос, Технологии
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Программы, рассматриваемые парламентариями России и Беларуси, могут обеспечить Союзному государству прорывные технологии XXI века, заявил председатель Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Виктор Николайкин.
Заявление прозвучало на полях совместного заседания Комиссии Парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку и Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике, которое состоялось на территории московского автомобильного завода "Москвич".
"Программа "Интеграция СГ" касается вопросов изготовления, сопровождения и изучение использования космических спутников для дистанционного зондирования земли Союзного государства. Эта программа подходит к завершению", – сказал Николайкин.
По-настоящему прорывной, по словам спикера, является научно-техническая программа Союзного государства "Компонент-Ф".
"Программа касается изготовления высокоэффективных изделий в фотонике для использования в Союзном государстве. Здесь мы действительно можем получить прорывные технологии, потому что фотоника – это действительно XXI век", – отметил Николайкин.
По словам председателя Комиссии по экономической политике, место заседания – завод "Москвич" – выбрано не случайно.
"Наши законы должны работать и помогать реальной экономике быть сильной в этом быстро меняющемся мире. И поэтому мы хотим ознакомиться с практикой работы на этом заводе – узнать, что мешает, какие законы надо совершенствовать, что надо изменить, поправить, где необходимо совершенствовать", – подчеркнул Николайкин.
По результатам заседания стало известно, что из союзного бюджета в следующем году предусматривается финансирование семи программ Союзного государства, двух проектов и более тридцати мероприятий.
Также в ходе заседания был рассмотрен вопрос о ходе реализации Стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года, которая является базовым документом стратегического планирования, обеспечивающим формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства.
К участию в мероприятии были приглашены представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерства экономики Республики Беларусь, министерства экономического развития Российской Федерации, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Национальной академии наук Беларуси, госкорпорации "Роскосмос
", а также представители финансовых и контрольных органов Беларуси и России.