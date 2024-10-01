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Расходы бюджета на реализацию нацпроектов увеличат в 2025 году - РИА Новости, 01.10.2024
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01:10 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/natsproekty-1975629830.html
Расходы бюджета на реализацию нацпроектов увеличат в 2025 году
Расходы бюджета на реализацию нацпроектов увеличат в 2025 году - РИА Новости, 01.10.2024
Расходы бюджета на реализацию нацпроектов увеличат в 2025 году
Расходы бюджета РФ на реализацию 19 национальных проектов, озвученных в феврале президентом Владимиром Путиным, в 2025 году составят 5,765 триллиона рублей и... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T01:10
2024-10-01T01:10
экономика
россия
владимир путин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
год семьи
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Расходы бюджета РФ на реализацию 19 национальных проектов, озвученных в феврале президентом Владимиром Путиным, в 2025 году составят 5,765 триллиона рублей и увеличатся в 2026 и 2027 годах, следует из документов бюджетного пакета, внесенного кабмином в Госдуму. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национальных проектов в целом запланированы в 2025 году в объеме 5 765 488 миллиона рублей, в 2026 году - 6 302 894 миллиона рублей, в 2027 году - 6 356 402 миллиона рублей", - отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета. Больше всего средств Минфин в следующем году выделит на социальные нацпроекты: "Семья" - 2,83 триллиона рублей, "Молодежь и дети" - 0,46 триллиона рублей, "Продолжительная и активная жизнь" - 0,37 триллиона рублей, "Инфраструктура для жизни" - 1,17 триллиона рублей, "Новые технологии сбережения здоровья" - 0,005 триллиона рублей, "Экологическое благополучие" - 0,049 триллиона рублей. На три нацпроекта в сфере транспорта предусмотрено 0,327 триллиона рублей: "Эффективная транспортная система" - 0,13 триллиона рублей, "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - 0,17 триллиона рублей, "Беспилотные авиационные системы" - 0,028 триллиона рублей. На пять нацпроектов в промышленности заложены на следующий год 0,112 триллиона рублей. Из них на нацпроект "Средства производства и автоматизации" - 0,05 триллиона рублей, на "Новые материалы и химия" - 0,008 триллиона рублей, "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 0,014 триллиона рублей, "Новые атомные и энергетические технологии" - 0,03 триллиона рублей, "Развитие космической деятельности до 2036 года" - 0,01 триллиона рублей. Предусмотрено и финансирование нацпроектов в области экономики: "Международная кооперация и экспорт" - 0,045 триллиона рублей, "Эффективная и конкурентная экономика" - 0,21 триллиона рублей, "Туризм и гостеприимство" - 0,044 триллиона рублей, "Кадры" - 0,018 триллиона рублей, "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 0,13 триллиона рублей.
https://ria.ru/20240930/mrot-1975551469.html
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экономика, россия, владимир путин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), год семьи
Экономика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Год семьи
Расходы бюджета на реализацию нацпроектов увеличат в 2025 году

Расходы бюджета на реализацию 19 нацпроектов составят 5,765 триллиона рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Расходы бюджета РФ на реализацию 19 национальных проектов, озвученных в феврале президентом Владимиром Путиным, в 2025 году составят 5,765 триллиона рублей и увеличатся в 2026 и 2027 годах, следует из документов бюджетного пакета, внесенного кабмином в Госдуму.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национальных проектов в целом запланированы в 2025 году в объеме 5 765 488 миллиона рублей, в 2026 году - 6 302 894 миллиона рублей, в 2027 году - 6 356 402 миллиона рублей", - отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета.
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Больше всего средств Минфин в следующем году выделит на социальные нацпроекты: "Семья" - 2,83 триллиона рублей, "Молодежь и дети" - 0,46 триллиона рублей, "Продолжительная и активная жизнь" - 0,37 триллиона рублей, "Инфраструктура для жизни" - 1,17 триллиона рублей, "Новые технологии сбережения здоровья" - 0,005 триллиона рублей, "Экологическое благополучие" - 0,049 триллиона рублей.
На три нацпроекта в сфере транспорта предусмотрено 0,327 триллиона рублей: "Эффективная транспортная система" - 0,13 триллиона рублей, "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - 0,17 триллиона рублей, "Беспилотные авиационные системы" - 0,028 триллиона рублей.
На пять нацпроектов в промышленности заложены на следующий год 0,112 триллиона рублей. Из них на нацпроект "Средства производства и автоматизации" - 0,05 триллиона рублей, на "Новые материалы и химия" - 0,008 триллиона рублей, "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 0,014 триллиона рублей, "Новые атомные и энергетические технологии" - 0,03 триллиона рублей, "Развитие космической деятельности до 2036 года" - 0,01 триллиона рублей.
Предусмотрено и финансирование нацпроектов в области экономики: "Международная кооперация и экспорт" - 0,045 триллиона рублей, "Эффективная и конкурентная экономика" - 0,21 триллиона рублей, "Туризм и гостеприимство" - 0,044 триллиона рублей, "Кадры" - 0,018 триллиона рублей, "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 0,13 триллиона рублей.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Год семьи
 
 
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