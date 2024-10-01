https://ria.ru/20241001/natsproekty-1975629830.html

Расходы бюджета на реализацию нацпроектов увеличат в 2025 году

Расходы бюджета на реализацию нацпроектов увеличат в 2025 году - РИА Новости, 01.10.2024

Расходы бюджета на реализацию нацпроектов увеличат в 2025 году

Расходы бюджета РФ на реализацию 19 национальных проектов, озвученных в феврале президентом Владимиром Путиным, в 2025 году составят 5,765 триллиона рублей и... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T01:10

2024-10-01T01:10

2024-10-01T01:10

экономика

россия

владимир путин

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

год семьи

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Расходы бюджета РФ на реализацию 19 национальных проектов, озвученных в феврале президентом Владимиром Путиным, в 2025 году составят 5,765 триллиона рублей и увеличатся в 2026 и 2027 годах, следует из документов бюджетного пакета, внесенного кабмином в Госдуму. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национальных проектов в целом запланированы в 2025 году в объеме 5 765 488 миллиона рублей, в 2026 году - 6 302 894 миллиона рублей, в 2027 году - 6 356 402 миллиона рублей", - отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета. Больше всего средств Минфин в следующем году выделит на социальные нацпроекты: "Семья" - 2,83 триллиона рублей, "Молодежь и дети" - 0,46 триллиона рублей, "Продолжительная и активная жизнь" - 0,37 триллиона рублей, "Инфраструктура для жизни" - 1,17 триллиона рублей, "Новые технологии сбережения здоровья" - 0,005 триллиона рублей, "Экологическое благополучие" - 0,049 триллиона рублей. На три нацпроекта в сфере транспорта предусмотрено 0,327 триллиона рублей: "Эффективная транспортная система" - 0,13 триллиона рублей, "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - 0,17 триллиона рублей, "Беспилотные авиационные системы" - 0,028 триллиона рублей. На пять нацпроектов в промышленности заложены на следующий год 0,112 триллиона рублей. Из них на нацпроект "Средства производства и автоматизации" - 0,05 триллиона рублей, на "Новые материалы и химия" - 0,008 триллиона рублей, "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 0,014 триллиона рублей, "Новые атомные и энергетические технологии" - 0,03 триллиона рублей, "Развитие космической деятельности до 2036 года" - 0,01 триллиона рублей. Предусмотрено и финансирование нацпроектов в области экономики: "Международная кооперация и экспорт" - 0,045 триллиона рублей, "Эффективная и конкурентная экономика" - 0,21 триллиона рублей, "Туризм и гостеприимство" - 0,044 триллиона рублей, "Кадры" - 0,018 триллиона рублей, "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 0,13 триллиона рублей.

https://ria.ru/20240930/mrot-1975551469.html

https://ria.ru/20240930/kadry-1975573827.html

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экономика, россия, владимир путин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), год семьи