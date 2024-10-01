Рейтинг@Mail.ru
Новый генсек НАТО не снизит агрессивность блока, считает Слуцкий - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 01.10.2024 (обновлено: 15:59 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/nato-1975753154.html
Новый генсек НАТО не снизит агрессивность блока, считает Слуцкий
Новый генсек НАТО не снизит агрессивность блока, считает Слуцкий - РИА Новости, 01.10.2024
Новый генсек НАТО не снизит агрессивность блока, считает Слуцкий
Новый генсек НАТО Марк Рютте не снизит агрессивность блока, от его личных качеств мало что зависит, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:41
2024-10-01T15:59
в мире
украина
марк рютте
леонид слуцкий (политик)
россия
киев
госдума рф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975757124_0:148:2841:1746_1920x0_80_0_0_0f4febfced459e931c5abdc80f37199b.jpg
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте не снизит агрессивность блока, от его личных качеств мало что зависит, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Марк Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. Он заявил, что Украина должна получить место в альянсе, а также назвал среди приоритетов на своем новом посту увеличение помощи Киеву. "В НАТО новый Генсек. Норвежца Йенса Столтенберга сменил нидерландец Марк Рютте. Снизит ли кадровая рокировка агрессивность блока? Спойлер: нет… Нового Генсека называют прагматиком, способным к компромиссам. Но от его личных качеств мало что зависит. И первые заявления не оставляют сомнений в том, что курс на общую эскалацию и обеспечение доминирования стран "золотого миллиарда" будет продолжаться", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что Столтенберг был на своем посту 10 лет, в течение которых архитектура евразийской безопасности была доведена до "полнейшей деградации, в том числе благодаря звериным аппетитам по расширению НАТО". "Без всяких компромиссов. Рютте уже провозгласил сохранение приоритетов по поддержке Украины… Опасная преемственность и в заявлениях о поддержке разрешения для ВСУ на удары вглубь России натовским оружием, а также относительно вопросов ядерного сдерживания. Рютте, как и его предшественник, не воспринимает сигналы из Москвы в связи с изменением ядерной доктрины РФ", - заключил он.
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975757124_158:0:2683:1894_1920x0_80_0_0_b99883cf133ed648608142e5f4dab6ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, марк рютте, леонид слуцкий (политик), россия, киев, госдума рф, нато, йенс столтенберг
В мире, Украина, Марк Рютте, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Киев, Госдума РФ, НАТО, Йенс Столтенберг
Новый генсек НАТО не снизит агрессивность блока, считает Слуцкий

Слуцкий: курс НАТО не зависит от личных качеств Рютте

© AP Photo / Harry NakosНовый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 1 октября 2024
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 1 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Harry Nakos
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 1 октября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте не снизит агрессивность блока, от его личных качеств мало что зависит, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Марк Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. Он заявил, что Украина должна получить место в альянсе, а также назвал среди приоритетов на своем новом посту увеличение помощи Киеву.
"В НАТО новый Генсек. Норвежца Йенса Столтенберга сменил нидерландец Марк Рютте. Снизит ли кадровая рокировка агрессивность блока? Спойлер: нет… Нового Генсека называют прагматиком, способным к компромиссам. Но от его личных качеств мало что зависит. И первые заявления не оставляют сомнений в том, что курс на общую эскалацию и обеспечение доминирования стран "золотого миллиарда" будет продолжаться", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что Столтенберг был на своем посту 10 лет, в течение которых архитектура евразийской безопасности была доведена до "полнейшей деградации, в том числе благодаря звериным аппетитам по расширению НАТО".
"Без всяких компромиссов. Рютте уже провозгласил сохранение приоритетов по поддержке Украины… Опасная преемственность и в заявлениях о поддержке разрешения для ВСУ на удары вглубь России натовским оружием, а также относительно вопросов ядерного сдерживания. Рютте, как и его предшественник, не воспринимает сигналы из Москвы в связи с изменением ядерной доктрины РФ", - заключил он.
 
В миреУкраинаМарк РюттеЛеонид Слуцкий (политик)РоссияКиевГосдума РФНАТОЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала