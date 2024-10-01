https://ria.ru/20241001/nato-1975753154.html

Новый генсек НАТО не снизит агрессивность блока, считает Слуцкий

Новый генсек НАТО не снизит агрессивность блока, считает Слуцкий - РИА Новости, 01.10.2024

Новый генсек НАТО не снизит агрессивность блока, считает Слуцкий

Новый генсек НАТО Марк Рютте не снизит агрессивность блока, от его личных качеств мало что зависит, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:41

2024-10-01T15:41

2024-10-01T15:59

в мире

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марк рютте

леонид слуцкий (политик)

россия

киев

госдума рф

нато

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте не снизит агрессивность блока, от его личных качеств мало что зависит, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Марк Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. Он заявил, что Украина должна получить место в альянсе, а также назвал среди приоритетов на своем новом посту увеличение помощи Киеву. "В НАТО новый Генсек. Норвежца Йенса Столтенберга сменил нидерландец Марк Рютте. Снизит ли кадровая рокировка агрессивность блока? Спойлер: нет… Нового Генсека называют прагматиком, способным к компромиссам. Но от его личных качеств мало что зависит. И первые заявления не оставляют сомнений в том, что курс на общую эскалацию и обеспечение доминирования стран "золотого миллиарда" будет продолжаться", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что Столтенберг был на своем посту 10 лет, в течение которых архитектура евразийской безопасности была доведена до "полнейшей деградации, в том числе благодаря звериным аппетитам по расширению НАТО". "Без всяких компромиссов. Рютте уже провозгласил сохранение приоритетов по поддержке Украины… Опасная преемственность и в заявлениях о поддержке разрешения для ВСУ на удары вглубь России натовским оружием, а также относительно вопросов ядерного сдерживания. Рютте, как и его предшественник, не воспринимает сигналы из Москвы в связи с изменением ядерной доктрины РФ", - заключил он.

украина

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в мире, украина, марк рютте, леонид слуцкий (политик), россия, киев, госдума рф, нато, йенс столтенберг