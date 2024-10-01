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Столтенберг назвал нового генсека НАТО прекрасным кандидатом - РИА Новости, 01.10.2024
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10:18 01.10.2024 (обновлено: 10:34 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/nato-1975666210.html
Столтенберг назвал нового генсека НАТО прекрасным кандидатом
Столтенберг назвал нового генсека НАТО прекрасным кандидатом - РИА Новости, 01.10.2024
Столтенберг назвал нового генсека НАТО прекрасным кандидатом
Уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал своего сменщика Марка Рютте "прекрасным кандидатом, умеющим находить компромиссы". РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:18
2024-10-01T10:34
в мире
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брюссель
йенс столтенберг
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал своего сменщика Марка Рютте "прекрасным кандидатом, умеющим находить компромиссы".Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит процедура передачи полномочий генсека Североатлантического альянса от Йенса Столтенберга Марку Рютте."Мы много лет работали сообща, он прекрасно знает НАТО, хорошо известен во всем альянсе. У Марка есть прекрасный бэкграунд, чтобы стать отличным генеральным секретарем. Он 14 лет был премьер-министром, возглавлял четыре разных коалиции и правительства, то есть он знает, как добиваться компромиссов, достигать консенсуса. Это те качества, которые очень высоко ценятся здесь, в НАТО", - сказал Столтенберг в начале церемонии передачи полномочий в штаб-квартире альянса в Брюсселе.Столтенберг добавил, что покидает пост, который занимал десять лет, "со смешанными чувствами", но ему "легче покидать его, осознавая, что на смену приходит такой руководитель, как Рютте".
https://ria.ru/20241001/zelenskiy-1975667241.html
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в мире, нато, брюссель, йенс столтенберг, марк рютте
В мире, НАТО, Брюссель, Йенс Столтенберг, Марк Рютте
Столтенберг назвал нового генсека НАТО прекрасным кандидатом

Столтенберг о новом генсеке НАТО Рютте: он умеет находить компромиссы

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал своего сменщика Марка Рютте "прекрасным кандидатом, умеющим находить компромиссы".
Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит процедура передачи полномочий генсека Североатлантического альянса от Йенса Столтенберга Марку Рютте.
"Мы много лет работали сообща, он прекрасно знает НАТО, хорошо известен во всем альянсе. У Марка есть прекрасный бэкграунд, чтобы стать отличным генеральным секретарем. Он 14 лет был премьер-министром, возглавлял четыре разных коалиции и правительства, то есть он знает, как добиваться компромиссов, достигать консенсуса. Это те качества, которые очень высоко ценятся здесь, в НАТО", - сказал Столтенберг в начале церемонии передачи полномочий в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
Столтенберг добавил, что покидает пост, который занимал десять лет, "со смешанными чувствами", но ему "легче покидать его, осознавая, что на смену приходит такой руководитель, как Рютте".
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В миреНАТОБрюссельЙенс СтолтенбергМарк Рютте
 
 
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