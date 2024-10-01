https://ria.ru/20241001/nagrady-1975684584.html
Отличившихся артиллеристов группировки "Запад" наградили на передовой
Отличившихся артиллеристов группировки "Запад" наградили на передовой - РИА Новости, 01.10.2024
Отличившихся артиллеристов группировки "Запад" наградили на передовой
Военнослужащим артиллерийского соединения общевойсковой армии группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения спецоперации, на передовых позициях... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:43
2024-10-01T11:43
2024-10-01T11:43
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ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Военнослужащим артиллерийского соединения общевойсковой армии группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения спецоперации, на передовых позициях вручили государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащим артиллерийского соединения общевойсковой армии группировки войск "Запад", проявившим героические качества и умелые навыки управления вверенными подразделениями и бронетехникой, вручили очередные государственные награды в зоне проведения специальной военной операции, а также внеочередные воинские звания", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что боевые награды для вручения солдатам, сержантам, старшинам и офицерам соединения были доставлены прямо на передовые позиции. "В редкие минуты затишья перед очередными боями боевые награды подчиненному личному составу вручил лично командир артиллерийского соединения общевойсковой армии группировки войск "Запад". Военнослужащим вручены медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова и Жукова", - уточнили в оборонном ведомстве. Согласно сообщению, были награждены более 20 военнослужащих, из них двое получили внеочередные воинские звания "лейтенант" и "прапорщик". "В числе награжденных – командир взвода звукометрической разведки с позывным "Репей". В ходе боя он устранил разрыв линии связи под огнем противника, чем обеспечил выполнение боевой задачи своему подразделению. "Репей" награжден медалью "За храбрость", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240911/belousov-1972078630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Отличившихся артиллеристов группировки "Запад" наградили на передовой
МО РФ: отличившимся артиллеристам "Запада" вручили госнаграды прямо на передовой
ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Военнослужащим артиллерийского соединения общевойсковой армии группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения спецоперации, на передовых позициях вручили государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащим артиллерийского соединения общевойсковой армии группировки войск "Запад", проявившим героические качества и умелые навыки управления вверенными подразделениями и бронетехникой, вручили очередные государственные награды в зоне проведения специальной военной операции, а также внеочередные воинские звания", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что боевые награды для вручения солдатам, сержантам, старшинам и офицерам соединения были доставлены прямо на передовые позиции.
"В редкие минуты затишья перед очередными боями боевые награды подчиненному личному составу вручил лично командир артиллерийского соединения общевойсковой армии группировки войск "Запад". Военнослужащим вручены медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова и Жукова", - уточнили в оборонном ведомстве.
Согласно сообщению, были награждены более 20 военнослужащих, из них двое получили внеочередные воинские звания "лейтенант" и "прапорщик".
"В числе награжденных – командир взвода звукометрической разведки с позывным "Репей". В ходе боя он устранил разрыв линии связи под огнем противника, чем обеспечил выполнение боевой задачи своему подразделению. "Репей" награжден медалью "За храбрость", - рассказали в ведомстве.