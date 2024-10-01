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В ДНР заочно осудили наемника ВСУ из Израиля

В ДНР заочно осудили наемника ВСУ из Израиля - РИА Новости, 01.10.2024

В ДНР заочно осудили наемника ВСУ из Израиля

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 10 годам заключения наемника из Израиля, воевавшего за ВСУ, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:18

2024-10-01T15:18

2024-10-01T15:24

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 10 годам заключения наемника из Израиля, воевавшего за ВСУ, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего гражданина Государства Израиль Дениса Десятника. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.В суде установлено, марта 2022 по июнь 2024 года Десятник принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,9 миллиона рублей."С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Десятника к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20240930/khabbard-1975453017.html

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в мире, донецкая народная республика, израиль, россия, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф