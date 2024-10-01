https://ria.ru/20241001/muzyka-1975494208.html
Международный день музыки
Международный день музыки - РИА Новости, 01.10.2024
Международный день музыки
1 октября ежегодно во всем мире отмечается Международный день музыки (International Music Day), который был учрежден по инициативе Международного музыкального... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T00:35
2024-10-01T00:35
2024-10-01T00:35
справки
россия
международный день музыки
в мире
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1 октября ежегодно во всем мире отмечается Международный день музыки (International Music Day), который был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (ММС) при ЮНЕСКО в 1973 году на 15-й Генеральной ассамблее ММС в Лозанне (Швейцария). Инициатором празднования этого дня выступил известный американский скрипач и дирижер Иегуди Менухин (1916-1999).Цель его проведения – популяризация музыкального искусства среди всех слоев общества, реализация идеалов мира и дружбы между народами, развития культур, обмена опытом и взаимного признания эстетических ценностей.Впервые Международный день музыки отмечался 1 октября 1975 года.Музыка (от греческого musike, буквально – искусство муз) – вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки. Музыка фиксируется в нотной записи и реализуется в процессе исполнения. Принято разделение музыки на светскую и духовную. По исполнительским средствам музыка подразделяется на вокальную (пение), инструментальную и вокально-инструментальную. Музыка часто сочетается с хореографией, театральным искусством, кино.Музыка непосредственно воздействует на восприятие человека, наполняет его эмоциями.Музыка известна человеку с древнейших времен. На протяжении веков и тысячелетий музыка была неотделимой частью творческого самовыражения людей, их культурной традиции, религиозного обряда и повседневного существования.Мощнейшее развитие профессиональная музыкальная культура стала получать в средние века в Европе, когда появились образовательные учреждения, большие музыкальные коллективы.Начало третьего тысячелетия показывает, что музыка не утрачивает своего значения, а напротив – потребность в ней увеличивается. Средства записи и воспроизведения музыки делают ее все более доступной, новые возможности мультимедиа позволяют слушать и смотреть выступления музыкантов на все более совершенных средствах представления информации.В России Международный день музыки празднуется с 1996 года, когда исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося русского композитора Дмитрия Шостаковича (1906-1975) – одного из инициаторов учреждения праздника. Международному дню музыки в России посвящены различные музыкальные мероприятия – творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, выставки музыкальных инструментов и произведений искусства, связанных с музыкой.1 октября 2024 года в Большом зале Московской консерватории имени П.И. Чайковского пройдет праздничный концерт, посвященный Международному Дню музыки. В программе – произведения Камиля Сен-Санса, Николо Паганини, Иоганна Штрауса, Петра Чайковского и др. Там же 2 октября состоится концерт "Лучшие вальсы мира". В нем примет участие Симфонический оркестр "Новая Россия"(худрук Юрий Башмет). Прозвучат вальсы Штрауса, Чайковского и Шарля Гуно, избранные вокальные фрагменты из оперетт Имре Кальмана и Штрауса. Праздничные концерты также пройдут в исполнении музыкантов Москонцерта. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, международный день музыки, в мире
Справки, Россия, Международный день музыки, В мире
1 октября ежегодно во всем мире отмечается Международный день музыки (International Music Day), который был учрежден
по инициативе Международного музыкального совета (ММС) при ЮНЕСКО в 1973 году на 15-й Генеральной ассамблее ММС в Лозанне (Швейцария). Инициатором празднования этого дня выступил известный американский скрипач и дирижер Иегуди Менухин (1916-1999).
Цель его проведения – популяризация музыкального искусства среди всех слоев общества, реализация идеалов мира и дружбы между народами, развития культур, обмена опытом и взаимного признания эстетических ценностей.
Впервые Международный день музыки отмечался 1 октября 1975 года.
Музыка (от греческого musike, буквально – искусство муз) – вид искусства, в котором средством воплощения
художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки.
Музыка фиксируется
в нотной записи и реализуется в процессе исполнения. Принято разделение музыки на светскую и духовную. По исполнительским средствам музыка подразделяется на вокальную (пение), инструментальную и вокально-инструментальную. Музыка часто сочетается с хореографией, театральным искусством, кино.
Музыка непосредственно воздействует на восприятие человека, наполняет его эмоциями.
Музыка известна человеку с древнейших времен. На протяжении веков и тысячелетий музыка была неотделимой частью творческого самовыражения людей, их культурной традиции, религиозного обряда и повседневного существования.
Мощнейшее развитие профессиональная музыкальная культура стала получать в средние века в Европе, когда появились образовательные учреждения, большие музыкальные коллективы.
Начало третьего тысячелетия показывает
, что музыка не утрачивает своего значения, а напротив – потребность в ней увеличивается. Средства записи и воспроизведения музыки делают ее все более доступной, новые возможности мультимедиа позволяют слушать и смотреть выступления музыкантов на все более совершенных средствах представления информации.
В России Международный день музыки празднуется
с 1996 года, когда исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося русского композитора Дмитрия Шостаковича (1906-1975) – одного из инициаторов учреждения праздника.
Международному дню музыки в России посвящены различные музыкальные мероприятия – творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, выставки музыкальных инструментов и произведений искусства, связанных с музыкой.
1 октября 2024 года в Большом зале Московской консерватории имени П.И. Чайковского пройдет праздничный концерт
, посвященный Международному Дню музыки. В программе – произведения Камиля Сен-Санса, Николо Паганини, Иоганна Штрауса, Петра Чайковского и др. Там же 2 октября состоится концерт
"Лучшие вальсы мира". В нем примет участие Симфонический оркестр "Новая Россия"(худрук Юрий Башмет). Прозвучат вальсы Штрауса, Чайковского и Шарля Гуно, избранные вокальные фрагменты из оперетт Имре Кальмана и Штрауса. Праздничные концерты
также пройдут в исполнении музыкантов Москонцерта.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников