https://ria.ru/20241001/muftiy-1975750369.html

На муфтия Тюменской области совершили нападение

На муфтия Тюменской области совершили нападение - РИА Новости, 01.10.2024

На муфтия Тюменской области совершили нападение

На председателя Духовного управления мусульман Тюменской области, муфтия Зинната Садыкова в его рабочем кабинете с молотком и слезоточивым газом напал... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:27

2024-10-01T15:27

2024-10-01T15:27

религия

тюменская область

россия

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. На председателя Духовного управления мусульман Тюменской области, муфтия Зинната Садыкова в его рабочем кабинете с молотком и слезоточивым газом напал посетитель-радикал, он задержан, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман региона. Инцидент произошел 30 сентября. Отмечается, что в служебный кабинет муфтия посетитель вошел под предлогом обсуждения вопросов деятельности духовного управления. При задержании он рассказал, что намеревался отомстить за приверженцев радикальных псевдорелигиозных течений, ранее задержанных в области. Баллончик и молоток он принес с собой. "В административном здании Духовного управления мусульман Тюменской области посетитель совершил нападение на председателя ДУМ ТО, муфтия Зинната Садыкова, используя молоток и баллон со слезоточивым газом. На место происшествия приехала полиция и скорая помощь, злоумышленник задержан. Здоровью главы централизованной религиозной организации ничего не угрожает", - указано в сообщении. В ходе инцидента муфтий сумел оказать сопротивление злоумышленнику и вызвал на помощь сотрудников Духовного управления. Прибывшими на место медиками религиозному деятелю оказана медицинская помощь. "Духовное управление мусульман Тюменской области обращается к единоверцам с призывом сохранять рассудительность и правопорядок, не совершать противоправных действий и не допускать смуты в среде мусульман", - указано в сообщении.

https://ria.ru/20240911/tadzhikistan-1972164986.html

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тюменская область, россия, происшествия