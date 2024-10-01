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На муфтия Тюменской области совершили нападение - РИА Новости, 01.10.2024
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Религия
 
15:27 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/muftiy-1975750369.html
На муфтия Тюменской области совершили нападение
На муфтия Тюменской области совершили нападение - РИА Новости, 01.10.2024
На муфтия Тюменской области совершили нападение
На председателя Духовного управления мусульман Тюменской области, муфтия Зинната Садыкова в его рабочем кабинете с молотком и слезоточивым газом напал... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:27
2024-10-01T15:27
религия
тюменская область
россия
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. На председателя Духовного управления мусульман Тюменской области, муфтия Зинната Садыкова в его рабочем кабинете с молотком и слезоточивым газом напал посетитель-радикал, он задержан, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман региона. Инцидент произошел 30 сентября. Отмечается, что в служебный кабинет муфтия посетитель вошел под предлогом обсуждения вопросов деятельности духовного управления. При задержании он рассказал, что намеревался отомстить за приверженцев радикальных псевдорелигиозных течений, ранее задержанных в области. Баллончик и молоток он принес с собой. "В административном здании Духовного управления мусульман Тюменской области посетитель совершил нападение на председателя ДУМ ТО, муфтия Зинната Садыкова, используя молоток и баллон со слезоточивым газом. На место происшествия приехала полиция и скорая помощь, злоумышленник задержан. Здоровью главы централизованной религиозной организации ничего не угрожает", - указано в сообщении. В ходе инцидента муфтий сумел оказать сопротивление злоумышленнику и вызвал на помощь сотрудников Духовного управления. Прибывшими на место медиками религиозному деятелю оказана медицинская помощь. "Духовное управление мусульман Тюменской области обращается к единоверцам с призывом сохранять рассудительность и правопорядок, не совершать противоправных действий и не допускать смуты в среде мусульман", - указано в сообщении.
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тюменская область, россия, происшествия
Религия, Тюменская область, Россия, Происшествия
На муфтия Тюменской области совершили нападение

На муфтия Тюменской области напали в его кабинете с молотком и газом

© Фото : Тюменская областная соборная мечетьМуфтий Тюменской области Зиннат Садыков
Муфтий Тюменской области Зиннат Садыков - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Тюменская областная соборная мечеть
Муфтий Тюменской области Зиннат Садыков. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. На председателя Духовного управления мусульман Тюменской области, муфтия Зинната Садыкова в его рабочем кабинете с молотком и слезоточивым газом напал посетитель-радикал, он задержан, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман региона.
Инцидент произошел 30 сентября. Отмечается, что в служебный кабинет муфтия посетитель вошел под предлогом обсуждения вопросов деятельности духовного управления. При задержании он рассказал, что намеревался отомстить за приверженцев радикальных псевдорелигиозных течений, ранее задержанных в области. Баллончик и молоток он принес с собой.
"В административном здании Духовного управления мусульман Тюменской области посетитель совершил нападение на председателя ДУМ ТО, муфтия Зинната Садыкова, используя молоток и баллон со слезоточивым газом. На место происшествия приехала полиция и скорая помощь, злоумышленник задержан. Здоровью главы централизованной религиозной организации ничего не угрожает", - указано в сообщении.
В ходе инцидента муфтий сумел оказать сопротивление злоумышленнику и вызвал на помощь сотрудников Духовного управления. Прибывшими на место медиками религиозному деятелю оказана медицинская помощь.
"Духовное управление мусульман Тюменской области обращается к единоверцам с призывом сохранять рассудительность и правопорядок, не совершать противоправных действий и не допускать смуты в среде мусульман", - указано в сообщении.
Сотрудники экстренных служб в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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РелигияТюменская областьРоссияПроисшествия
 
 
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