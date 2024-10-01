https://ria.ru/20241001/moskva-1975744194.html

Жителей Москвы предупредили о новой медицинской схеме мошенничества

Жителей Москвы предупредили о новой медицинской схеме мошенничества - РИА Новости, 01.10.2024

Жителей Москвы предупредили о новой медицинской схеме мошенничества

Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с установкой приложения "ЕМИАС.ИНФО", предупредил департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:06

2024-10-01T15:06

2024-10-01T16:43

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с установкой приложения "ЕМИАС.ИНФО", предупредил департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале."Преступники обращаются к гражданам по телефону и представляются сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы. Они предлагают помочь с установкой или обновлением приложения "ЕМИАС. ИНФО", для этого советуют скачать его, открыть направленный файл или назвать код, присланный в СМС, для подтверждения данных", — говорится в публикации. В департаменте подчеркнули, что медики не оказывают таких услуг по телефону и не спрашивают коды или личные данные. Помочь с установкой или обновлением приложения могут администраторы в московских поликлиниках или сотрудники офисов "Мои Документы", пояснили в депздраве.По прогнозу экспертов, этой осенью россияне столкнутся с крупной волной мошеннических атак с использованием технологии дипфейк. По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией "Лингвобезопасность и психология информационного воздействия" Геннадия Слышкина, программы, при помощи которых формируется дипфейк, стали довольно простыми, так что нет нужды в долгом обучении сотрудников колл-центров. Кроме того, добавил Слышкин, украинский режим оказался в ситуации финансового кризиса и идеологической агонии, а поступления от мошенничества — это и хорошая денежная подпитка, и возможность поддержать моральный настрой собственного населения за счет неприятностей россиян.

https://ria.ru/20240729/moskva-1962633906.html

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общество, технологии, москва, россия, здоровье - общество