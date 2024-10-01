Рейтинг@Mail.ru
Жителей Москвы предупредили о новой медицинской схеме мошенничества - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 01.10.2024 (обновлено: 16:43 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/moskva-1975744194.html
Жителей Москвы предупредили о новой медицинской схеме мошенничества
Жителей Москвы предупредили о новой медицинской схеме мошенничества - РИА Новости, 01.10.2024
Жителей Москвы предупредили о новой медицинской схеме мошенничества
Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с установкой приложения "ЕМИАС.ИНФО", предупредил департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:06
2024-10-01T16:43
общество
технологии
москва
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155506/95/1555069529_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_b3cd3cace233da9d16f89a969fa7ebd2.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с установкой приложения "ЕМИАС.ИНФО", предупредил департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале."Преступники обращаются к гражданам по телефону и представляются сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы. Они предлагают помочь с установкой или обновлением приложения "ЕМИАС. ИНФО", для этого советуют скачать его, открыть направленный файл или назвать код, присланный в СМС, для подтверждения данных", — говорится в публикации. В департаменте подчеркнули, что медики не оказывают таких услуг по телефону и не спрашивают коды или личные данные. Помочь с установкой или обновлением приложения могут администраторы в московских поликлиниках или сотрудники офисов "Мои Документы", пояснили в депздраве.По прогнозу экспертов, этой осенью россияне столкнутся с крупной волной мошеннических атак с использованием технологии дипфейк. По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией "Лингвобезопасность и психология информационного воздействия" Геннадия Слышкина, программы, при помощи которых формируется дипфейк, стали довольно простыми, так что нет нужды в долгом обучении сотрудников колл-центров. Кроме того, добавил Слышкин, украинский режим оказался в ситуации финансового кризиса и идеологической агонии, а поступления от мошенничества — это и хорошая денежная подпитка, и возможность поддержать моральный настрой собственного населения за счет неприятностей россиян.
https://ria.ru/20240729/moskva-1962633906.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155506/95/1555069529_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d05a438836f761fccaf1333dea0df8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, москва, россия, здоровье - общество
Общество, Технологии, Москва, Россия, Здоровье - Общество
Жителей Москвы предупредили о новой медицинской схеме мошенничества

Депздрав Москвы предупредил о новой мошеннической схеме с приложением "ЕМИАС"

© Depositphotos.com / Lenets_TatsianaМедсестра с мобильным телефоном
Медсестра с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Depositphotos.com / Lenets_Tatsiana
Медсестра с мобильным телефоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с установкой приложения "ЕМИАС.ИНФО", предупредил департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале.
«
"Преступники обращаются к гражданам по телефону и представляются сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы. Они предлагают помочь с установкой или обновлением приложения "ЕМИАС. ИНФО", для этого советуют скачать его, открыть направленный файл или назвать код, присланный в СМС, для подтверждения данных", — говорится в публикации.
В департаменте подчеркнули, что медики не оказывают таких услуг по телефону и не спрашивают коды или личные данные.
Помочь с установкой или обновлением приложения могут администраторы в московских поликлиниках или сотрудники офисов "Мои Документы", пояснили в депздраве.
По прогнозу экспертов, этой осенью россияне столкнутся с крупной волной мошеннических атак с использованием технологии дипфейк. По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией "Лингвобезопасность и психология информационного воздействия" Геннадия Слышкина, программы, при помощи которых формируется дипфейк, стали довольно простыми, так что нет нужды в долгом обучении сотрудников колл-центров. Кроме того, добавил Слышкин, украинский режим оказался в ситуации финансового кризиса и идеологической агонии, а поступления от мошенничества — это и хорошая денежная подпитка, и возможность поддержать моральный настрой собственного населения за счет неприятностей россиян.
Алкоголизм - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Москве арестовали мошенников, обещавших выход из запоя
29 июля, 11:23
 
ОбществоТехнологииМоскваРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала