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Модернизация крупного газорегуляторного пункта стартовала на юге Москвы - РИА Новости, 01.10.2024
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Модернизация крупного газорегуляторного пункта стартовала на юге Москвы
Модернизация крупного газорегуляторного пункта стартовала на юге Москвы - РИА Новости, 01.10.2024
Модернизация крупного газорегуляторного пункта стартовала на юге Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Орехово-Борисово кв. 3" на юге столицы,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:52
2024-10-01T14:52
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Орехово-Борисово кв. 3" на юге столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Орехово-Борисово кв. 3" на Домодедовской улице, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что этот газорегуляторный пункт был введен в эксплуатацию еще в прошлом веке, в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. "В рамках проекта устаревшее оборудование заменят на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью почти 2,4 тысячи кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве "Мосгаза". Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - рассказал заммэра. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
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москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы

Модернизация крупного газорегуляторного пункта стартовала на юге Москвы

© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Орехово-Борисово кв. 3" на юге Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта Орехово-Борисово кв. 3 на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Орехово-Борисово кв. 3" на юге Москвы
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Орехово-Борисово кв. 3" на юге столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Орехово-Борисово кв. 3" на Домодедовской улице, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что этот газорегуляторный пункт был введен в эксплуатацию еще в прошлом веке, в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"В рамках проекта устаревшее оборудование заменят на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью почти 2,4 тысячи кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве "Мосгаза". Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - рассказал заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
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