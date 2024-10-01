https://ria.ru/20241001/moskva-1975732381.html

Модернизация крупного газорегуляторного пункта стартовала на юге Москвы

Модернизация крупного газорегуляторного пункта стартовала на юге Москвы - РИА Новости, 01.10.2024

Модернизация крупного газорегуляторного пункта стартовала на юге Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Орехово-Борисово кв. 3" на юге столицы,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:52

2024-10-01T14:52

2024-10-01T14:52

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

мосгаз

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975733632_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_09820f497b5929e9164d276ce0397a31.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Орехово-Борисово кв. 3" на юге столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Орехово-Борисово кв. 3" на Домодедовской улице, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что этот газорегуляторный пункт был введен в эксплуатацию еще в прошлом веке, в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. "В рамках проекта устаревшее оборудование заменят на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью почти 2,4 тысячи кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве "Мосгаза". Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - рассказал заммэра. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

https://ria.ru/20241001/biryukov-1975671151.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы