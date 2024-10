https://ria.ru/20241001/moskva-1975731812.html

Более 200 компаний представят франшизы на выставке BuyBrand в Москве

Более 200 компаний представят франшизы на выставке BuyBrand в Москве

Российские и зарубежные франчайзеры представят свои концепции на площадке международной выставки Buybrand Expo 2024, которая пройдет в столице с 5 по 7 ноября,... РИА Новости, 01.10.2024

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские и зарубежные франчайзеры представят свои концепции на площадке международной выставки Buybrand Expo 2024, которая пройдет в столице с 5 по 7 ноября, сообщает пресс-служба организаторов. В числе участников будут лидеры сегментов HoReCa, услуг и ретейла, в том числе франшизы представят "Магнит", "Пятерочка", "Яндекс.Лавка", "Росинтер", Novikov Group, One Price Coffee, Colizeum и другие. "С 2003 года международная выставка франшиз BuyBrand Expo привлекает сотни брендов и тысячи инвесторов из разных стран, задает тренды и создает условия для развития бизнеса по франшизе", — говорит основатель BuyBrand Expo, генеральный директор компании-организатора EMTG Екатерина Сойак. Инвестиционный диапазон франшиз-участников варьируется от 600 тысяч до более чем 100 миллионов рублей. Сегмент общественного питания будет представлен концепциями с разной кухней и разных форматов. Франшизы полноформатных ресторанов покажут представители BRO&N (новый проект известного ресторатора Аркадия Новикова), "Росинтер Ресторантс" (iL Патио, "Планета Суши" и "Шикари"), Pho Bo (20 лет специализирующаяся на вьетнамской кухне), Mama Roma, PRO.Хинкали, "Хачапури Марико", "Сыроварня", "Оттепель" и другие. В формате фастфуда и стритфуда франшизы на выставке покажут сеть уличной еды в России Stardogs, представитель рынка доставки "Суши Wok", Doner Dog, "СВШ", "Алло! Пицца" и другие сети с уклоном в пиццу, шаурму и роллы. В сегменте услуг франчайзинговые предложения продемонстрируют "Яндекс.Лавка", сеть турагентств в России Coral Travel, медицинские франчайзеры ДНКОМ, CMD, ИНТАН и Clean Clinic, игроки отрасли развлечений Colizeum, Another World и Avatar Games, шеринги Power App, сети СТО "Анкар", "АБС-Авто" и FIT SERVICE, фитнес-центры Spirit. Fitness и "Хулиган", образовательные "Детский университет Синергия", "Роббо" и другие. Франшизы ретейла помимо "Пятерочки", "Магнита" и "Дикси" представят сети "Комус рядом", modi, Etib Parfum, "Ассорти идей", "Разливной рай", "Райтон" и другие. Востребованные среди предпринимателей франшизы кофеен презентуют сети Cofix, One Price Coffee, Coffeeshop company, "Лалибела", "Даблби" и "Здасьте". Одновременно с выставкой на площадке Buybrand Expo 2024 состоится форум для предпринимателей, франчайзеров, франчайзи и топ-менеджеров. В программе: адаптация к новым реалиям, тренды-2025, точки роста для бизнеса на фоне развития внутреннего туризма, меры государственной поддержки т.д. Эксперты, лидеры рынков услуг, HoReCa и ретейла обсудят, чем российский бизнес, развивающийся по модели франчайзинга, может помочь регионам в развитии внутреннего и въездного туризма, а также создании туристической инфраструктуры. Выставка и форум пройдут в ЦВК "Экспоцентр" с 5 по 7 ноября.

