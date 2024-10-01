https://ria.ru/20241001/moshenniki-1975638621.html

Эксперт рассказал, как мошенники обманывают пенсионеров

Эксперт рассказал, как мошенники обманывают пенсионеров - РИА Новости, 01.10.2024

Эксперт рассказал, как мошенники обманывают пенсионеров

Телефонные мошенники чаще всего представляются сотрудниками энергосбытовых компаний, чтобы обмануть пенсионеров - они предлагают плановую замену электросчетчика РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T04:43

2024-10-01T04:43

2024-10-01T04:43

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технологии

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники чаще всего представляются сотрудниками энергосбытовых компаний, чтобы обмануть пенсионеров - они предлагают плановую замену электросчетчика и в ходе диалога просят сказать код, который пришел на телефон - якобы для регистрации в электронной очереди, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Одной из наиболее популярных схем мошенничества являются звонки от энергосбытовых компаний. Мошенники могут представиться сотрудниками коммунальных служб, предлагая плановую замену электросчетчика. Во время разговора они просят пенсионера сообщить код, который приходит на телефон в виде СМС. Часто злоумышленники манипулируют доверием, уверяя, что это необходимо для регистрации в электронной очереди. Это создает иллюзию безопасности, в результате чего жертва передает код, не задумываясь о его последствиях", - сказал Бийчук. Другой популярный сценарий для обмана пожилых людей - когда злоумышленник представляются сотрудники Пенсионного фонда и сообщают о необходимости подтвердить данные для оформления или перерасчета пенсии, утверждая, что жертва имеет право на надбавку из-за неучтенного стажа. Они предлагают жертвам перевести свои накопления на "единый счет" и для этого просят просит продиктовать код из СМС-сообщения - якобы для подтверждения перевода. Еще мошенники представляются сотрудниками социального фонда, которые проверяют соответствие адреса прописки с местом фактического проживания. Они запугивают пенсионеров тем, что несоответствие в этих данных может привести к серьезным последствиям, таким как аннулирование социальных выплат и даже уголовная ответственность. Люди действуют под давлением страха - они предоставляют свои личные данные, совершают неосмотрительные финансовые операции или же принимают другие решения, которые могут сказаться на личных сбережениях жертвы. Эксперт отметил, что в последние два года телефонное мошенничество, которое нацелено на пенсионеров, стало серьезной проблемой - это наиболее уязвимая категория граждан. "Большинство схем опираются на доверие и отсутствие у пожилых людей необходимых знаний о процедурах. Это приводит к тому, что пенсионеры лишаются значительной суммы денег, так как предоставляют доступ к профилю на портале Госуслуг и другим конфиденциальным данным", - рассказал Бийчук. Он советует не доверять незнакомым номерам, особенно если по ним предлагают услуги или информацию - лучше всего закончить разговор и перезвонить в ту службу, которая была названа при разговоре. Лучше не сообщать пароли, коды доступа или любую личную информацию по телефону - официальные структуры не запрашивают такие данные.

https://ria.ru/20240925/kolokoltsy-1974572727.html

https://ria.ru/20240920/moshenniki-1973824306.html

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общество, технологии, мтс, россия