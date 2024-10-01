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В "Лаборатории Касперского" раскрыли новый способ кражи данных - РИА Новости, 01.10.2024
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03:01 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/moshenniki-1975634261.html
В "Лаборатории Касперского" раскрыли новый способ кражи данных
В "Лаборатории Касперского" раскрыли новый способ кражи данных - РИА Новости, 01.10.2024
В "Лаборатории Касперского" раскрыли новый способ кражи данных
Мошенники стали умнее: они не просто создают группы с голосованием в "детском конкурсе рисунков", а внимательно изучают профиль жертвы и делают тематические... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T03:01
2024-10-01T03:01
общество
технологии
telegram
лаборатория касперского
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мошенники стали умнее: они не просто создают группы с голосованием в "детском конкурсе рисунков", а внимательно изучают профиль жертвы и делают тематические Telegram-чаты, в которых просят проголосовать за конкретного человека, например, в профессиональном конкурсе, рассказала РИА Новости старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова. "Раньше злоумышленники создавали группы в Telegram, куда добавляли потенциальных жертв и просили проголосовать по ссылке, например, за "племянницу" в детском конкурсе рисунка. Однако на самом деле, если человек переходил по ссылке, то попадал на фишинговый ресурс, где у него выманивали учетные данные от аккаунта в мессенджере. Сегодня фишеры могут использовать украденные ранее аккаунты пользователей и информацию из них, чтобы якобы от их имени создавать "тематические" группы, где людей будут просить проголосовать за конкретного человека, например в профессиональном конкурсе", - сказала Свистунова. По словам эксперта, злоумышленники используют "персонифицированный подход", чтобы не вызывать подозрений у потенциальных жертв. Для большей убедительности мошенники добавляют в чаты ботов, аккаунты которых сложно отличить от профилей реальных пользователей. Боты могут писать в группу, что якобы уже проголосовали по ссылке - это делается для того, чтобы снизить бдительность потенциальных жертв и создать эффект большого количество участников в группе. "Например, если человек, чей аккаунт был украден и использован для легенды, работает в сфере маркетинга (это мошенники могут понять, например, по его перепискам), то и фальшивый конкурс, в котором он якобы участвует, будет посвящен этой теме. Например, добавленных в группу людей от имени украденного аккаунта попросят проголосовать в конкурсе "Эксперт по маркетингу". Для этого попросят перейти по ссылке (на самом деле фишинговой) и авторизоваться в Telegram. Часто эту необходимость объясняют борьбой с накруткой голосов", - объяснила Свистунова. Дальше злоумышленники могут использовать данные по-разному: например, в других мошеннических схемах, в рамках телефонного мошенничества, для шантажа, украденные аккаунты могут продавать в даркнете, рассказала аналитик. Эксперт советует пользователям внимательнее относится к своим аккаунтам в мессенджерах, потому что в них хранится много личной, конфиденциальной информации. Если мошенник получит доступ к профилю, он сможет изучить переписки, выяснить, с кем жертва общалась чаще всего, а также перенять манеру общения. "Если вас добавили в группу, не спешите переходить по присланным ссылкам и вводить какие-либо данные на открывшихся ресурсах. Не лишним будет уточнить у человека, который вас добавил, действительно ли он это сделал - по другому каналу связи, например, звонком", - посоветовала эксперт.
https://ria.ru/20240925/kolokoltsy-1974572727.html
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общество, технологии, telegram, лаборатория касперского
Общество, Технологии, Telegram, Лаборатория Касперского
В "Лаборатории Касперского" раскрыли новый способ кражи данных

Эксперт: мошенники делают чаты от имени похищенных Telegram-аккаунтов

© Фото предоставлено Лабораторией КасперскогоЛаборатория Касперского
Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото предоставлено Лабораторией Касперского
Лаборатория Касперского. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мошенники стали умнее: они не просто создают группы с голосованием в "детском конкурсе рисунков", а внимательно изучают профиль жертвы и делают тематические Telegram-чаты, в которых просят проголосовать за конкретного человека, например, в профессиональном конкурсе, рассказала РИА Новости старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова.
"Раньше злоумышленники создавали группы в Telegram, куда добавляли потенциальных жертв и просили проголосовать по ссылке, например, за "племянницу" в детском конкурсе рисунка. Однако на самом деле, если человек переходил по ссылке, то попадал на фишинговый ресурс, где у него выманивали учетные данные от аккаунта в мессенджере. Сегодня фишеры могут использовать украденные ранее аккаунты пользователей и информацию из них, чтобы якобы от их имени создавать "тематические" группы, где людей будут просить проголосовать за конкретного человека, например в профессиональном конкурсе", - сказала Свистунова.
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По словам эксперта, злоумышленники используют "персонифицированный подход", чтобы не вызывать подозрений у потенциальных жертв. Для большей убедительности мошенники добавляют в чаты ботов, аккаунты которых сложно отличить от профилей реальных пользователей. Боты могут писать в группу, что якобы уже проголосовали по ссылке - это делается для того, чтобы снизить бдительность потенциальных жертв и создать эффект большого количество участников в группе.
"Например, если человек, чей аккаунт был украден и использован для легенды, работает в сфере маркетинга (это мошенники могут понять, например, по его перепискам), то и фальшивый конкурс, в котором он якобы участвует, будет посвящен этой теме. Например, добавленных в группу людей от имени украденного аккаунта попросят проголосовать в конкурсе "Эксперт по маркетингу". Для этого попросят перейти по ссылке (на самом деле фишинговой) и авторизоваться в Telegram. Часто эту необходимость объясняют борьбой с накруткой голосов", - объяснила Свистунова.
Дальше злоумышленники могут использовать данные по-разному: например, в других мошеннических схемах, в рамках телефонного мошенничества, для шантажа, украденные аккаунты могут продавать в даркнете, рассказала аналитик.
Эксперт советует пользователям внимательнее относится к своим аккаунтам в мессенджерах, потому что в них хранится много личной, конфиденциальной информации. Если мошенник получит доступ к профилю, он сможет изучить переписки, выяснить, с кем жертва общалась чаще всего, а также перенять манеру общения. "Если вас добавили в группу, не спешите переходить по присланным ссылкам и вводить какие-либо данные на открывшихся ресурсах. Не лишним будет уточнить у человека, который вас добавил, действительно ли он это сделал - по другому каналу связи, например, звонком", - посоветовала эксперт.
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