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Морпехи уничтожили в Курской области украинскую разведгруппу - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/morpekhi-1975729811.html
Морпехи уничтожили в Курской области украинскую разведгруппу
Морпехи уничтожили в Курской области украинскую разведгруппу - РИА Новости, 01.10.2024
Морпехи уничтожили в Курской области украинскую разведгруппу
Российские морские пехотинцы из 155-й бригады Тихоокеанского флота уничтожили у населенного пункта Медвежье в Курской области украинскую разведгруппу из 10... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:33
2024-10-01T14:33
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 1 окт - РИА Новости. Российские морские пехотинцы из 155-й бригады Тихоокеанского флота уничтожили у населенного пункта Медвежье в Курской области украинскую разведгруппу из 10 человек, принадлежавших к 21-й отдельной мехбригаде ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Разведывательная группа 21-й отдельной механизированной бригады украинской армии численностью 10 человек была уничтожена в стрелковом бою у населенного пункта Медвежье Курской области российскими морскими пехотинцами из 155-й бригады ТОФ", - сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. Кадры с уничтоженными украинскими разведчиками есть в распоряжении РИА Новости.
https://ria.ru/20240927/morpekhi-1974907138.html
курская область
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РИА Новости
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5
4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Кадры с уничтоженной разведгруппой ВСУ в Курской области
Морская пехота Тихоокеанского флота уничтожила в Курской области разведгруппу ВСУ из десяти человек, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
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РИА Новости
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курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Морпехи уничтожили в Курской области украинскую разведгруппу

Российские морпехи уничтожили в Курской области разведгруппу ВСУ из 10 человек

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КУРСК, 1 окт - РИА Новости. Российские морские пехотинцы из 155-й бригады Тихоокеанского флота уничтожили у населенного пункта Медвежье в Курской области украинскую разведгруппу из 10 человек, принадлежавших к 21-й отдельной мехбригаде ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
"Разведывательная группа 21-й отдельной механизированной бригады украинской армии численностью 10 человек была уничтожена в стрелковом бою у населенного пункта Медвежье Курской области российскими морскими пехотинцами из 155-й бригады ТОФ", - сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
Кадры с уничтоженными украинскими разведчиками есть в распоряжении РИА Новости.
Работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
"Пришлось пойти на хитрость". С чем столкнулись морпехи в Курской области
27 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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