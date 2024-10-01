https://ria.ru/20241001/morpekhi-1975729811.html

Морпехи уничтожили в Курской области украинскую разведгруппу

Морпехи уничтожили в Курской области украинскую разведгруппу - РИА Новости, 01.10.2024

Морпехи уничтожили в Курской области украинскую разведгруппу

Российские морские пехотинцы из 155-й бригады Тихоокеанского флота уничтожили у населенного пункта Медвежье в Курской области украинскую разведгруппу из 10... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:33

2024-10-01T14:33

2024-10-01T14:33

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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КУРСК, 1 окт - РИА Новости. Российские морские пехотинцы из 155-й бригады Тихоокеанского флота уничтожили у населенного пункта Медвежье в Курской области украинскую разведгруппу из 10 человек, принадлежавших к 21-й отдельной мехбригаде ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Разведывательная группа 21-й отдельной механизированной бригады украинской армии численностью 10 человек была уничтожена в стрелковом бою у населенного пункта Медвежье Курской области российскими морскими пехотинцами из 155-й бригады ТОФ", - сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. Кадры с уничтоженными украинскими разведчиками есть в распоряжении РИА Новости.

https://ria.ru/20240927/morpekhi-1974907138.html

курская область

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Кадры с уничтоженной разведгруппой ВСУ в Курской области Морская пехота Тихоокеанского флота уничтожила в Курской области разведгруппу ВСУ из десяти человек, сообщили РИА Новости в силовых структурах. 2024-10-01T14:33 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф