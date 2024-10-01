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Президентская гонка сократила пространство демократии, заявили в Молдавии - РИА Новости, 01.10.2024
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20:44 01.10.2024 (обновлено: 22:07 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/moldaviya-1975818972.html
Президентская гонка сократила пространство демократии, заявили в Молдавии
Президентская гонка сократила пространство демократии, заявили в Молдавии - РИА Новости, 01.10.2024
Президентская гонка сократила пространство демократии, заявили в Молдавии
Предвыборная президентская гонка в Молдавии еще больше сократила пространство демократии, заявил во вторник секретарь парламентской комиссии по обороне и... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:44
2024-10-01T22:07
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россия
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КИШИНЕВ, 1 окт — РИА Новости. Предвыборная президентская гонка в Молдавии еще больше сократила пространство демократии, заявил во вторник секретарь парламентской комиссии по обороне и нацбезопасности Константин Старыш, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, зарегистрировано 11 кандидатов: бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьер Василий Тарлев, действующий президент Майя Санду, экс-премьер Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь. Кампания проходит на фоне скандалов, среди которых: отказ общественного телеканала транслировать предвыборные ролики оппозиционной партии коммунистов, которая призывает граждан голосовать против евроинтеграции, сокращение избирательных участков для молдаван, проживающих в России, ограничение выступления оппозиционных политиков на местном ТВ, закрытие медийных площадок и оппозиционных телеканалов. "Мы наблюдаем, как в ходе президентской кампании пространство демократии еще сильнее сокращается. Кандидаты поставлены в неравные условия, а избиратели ущемлены в правах", — сказал парламентарий, чье выступление транслировалось в режиме онлайн в социальной сети Facebook*. Молдавский политик подчеркнул, что эти действия направлены на то, чтобы обеспечить второй президентский срок для Санду. Старыш также отметил, что власти страны используют референдум о евроинтеграции для внесения изменений в конституцию, которые, по его словам, могут привести к утрате государственности. "Если дать правящей партии право по собственному усмотрению изменять конституцию, чего они и хотят добиться через незаконный референдум, то в итоге мы получим огромные проблемы и с демократией, и с нейтралитетом, и с суверенитетом. И даже (при определенных условиях) с самой государственностью", — сказал депутат. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, ион кику, ирина влах, парламентская ассамблея совета европы, наша партия
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Ион Кику, Ирина Влах, Парламентская ассамблея Совета Европы, Наша партия
Президентская гонка сократила пространство демократии, заявили в Молдавии

Старыш: предвыборная гонка в Молдавии сократила пространство демократии

© Mihai CarausЛоготип ЦИК Молдавии
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Mihai Caraus
Логотип ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 окт — РИА Новости. Предвыборная президентская гонка в Молдавии еще больше сократила пространство демократии, заявил во вторник секретарь парламентской комиссии по обороне и нацбезопасности Константин Старыш, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, зарегистрировано 11 кандидатов: бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьер Василий Тарлев, действующий президент Майя Санду, экс-премьер Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь. Кампания проходит на фоне скандалов, среди которых: отказ общественного телеканала транслировать предвыборные ролики оппозиционной партии коммунистов, которая призывает граждан голосовать против евроинтеграции, сокращение избирательных участков для молдаван, проживающих в России, ограничение выступления оппозиционных политиков на местном ТВ, закрытие медийных площадок и оппозиционных телеканалов.
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"Мы наблюдаем, как в ходе президентской кампании пространство демократии еще сильнее сокращается. Кандидаты поставлены в неравные условия, а избиратели ущемлены в правах", — сказал парламентарий, чье выступление транслировалось в режиме онлайн в социальной сети Facebook*.
Молдавский политик подчеркнул, что эти действия направлены на то, чтобы обеспечить второй президентский срок для Санду.
Старыш также отметил, что власти страны используют референдум о евроинтеграции для внесения изменений в конституцию, которые, по его словам, могут привести к утрате государственности.
"Если дать правящей партии право по собственному усмотрению изменять конституцию, чего они и хотят добиться через незаконный референдум, то в итоге мы получим огромные проблемы и с демократией, и с нейтралитетом, и с суверенитетом. И даже (при определенных условиях) с самой государственностью", — сказал депутат.
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Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента.
Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
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