https://ria.ru/20241001/moldaviya-1975738157.html

МИД Молдавии отказал РИА Новости в аккредитации на выборы президента

МИД Молдавии отказал РИА Новости в аккредитации на выборы президента - РИА Новости, 01.10.2024

МИД Молдавии отказал РИА Новости в аккредитации на выборы президента

Министерство иностранных дел Молдавии отказало в аккредитации корреспондента РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") для освещения предстоящих... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:52

2024-10-01T14:52

2024-10-01T14:55

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии отказало в аккредитации корреспондента РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") для освещения предстоящих выборов президента, сославшись на несоответствие заявки законодательству страны, но не объяснив, в чем именно заключается нарушение."Хотели бы сообщить вам, что, учитывая положения национального законодательства, ваш запрос отклонен, поскольку он не отвечает требованиям правил аккредитации иностранных журналистов в Республике Молдове", - говорится в ответе, поступившем из МИД республики.При этом в министерстве не уточнили, о каких правилах идёт речь.Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС.

https://ria.ru/20240928/okhrana-1975265866.html

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молдавия, в мире, евросоюз, риа новости, россия