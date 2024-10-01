https://ria.ru/20241001/moldaviya-1975738157.html
МИД Молдавии отказал РИА Новости в аккредитации на выборы президента
МИД Молдавии отказал РИА Новости в аккредитации на выборы президента - РИА Новости, 01.10.2024
МИД Молдавии отказал РИА Новости в аккредитации на выборы президента
Министерство иностранных дел Молдавии отказало в аккредитации корреспондента РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") для освещения предстоящих... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:52
2024-10-01T14:52
2024-10-01T14:55
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии отказало в аккредитации корреспондента РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") для освещения предстоящих выборов президента, сославшись на несоответствие заявки законодательству страны, но не объяснив, в чем именно заключается нарушение."Хотели бы сообщить вам, что, учитывая положения национального законодательства, ваш запрос отклонен, поскольку он не отвечает требованиям правил аккредитации иностранных журналистов в Республике Молдове", - говорится в ответе, поступившем из МИД республики.При этом в министерстве не уточнили, о каких правилах идёт речь.Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС.
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молдавия, в мире, евросоюз, риа новости, россия
Молдавия, В мире, Евросоюз, РИА Новости, Россия
МИД Молдавии отказал РИА Новости в аккредитации на выборы президента
МИД Молдавии: РИА Новости отказано в аккредитации на выборы президента
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии отказало в аккредитации корреспондента РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") для освещения предстоящих выборов президента, сославшись на несоответствие заявки законодательству страны, но не объяснив, в чем именно заключается нарушение.
"Хотели бы сообщить вам, что, учитывая положения национального законодательства, ваш запрос отклонен, поскольку он не отвечает требованиям правил аккредитации иностранных журналистов в Республике Молдове", - говорится в ответе, поступившем из МИД республики.
При этом в министерстве не уточнили, о каких правилах идёт речь.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС
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