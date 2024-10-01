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В Молдавии разразился скандал из-за закрашенного мурала про олимпийцев - РИА Новости, 01.10.2024
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12:43 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/moldaviya-1975702373.html
В Молдавии разразился скандал из-за закрашенного мурала про олимпийцев
В Молдавии разразился скандал из-за закрашенного мурала про олимпийцев - РИА Новости, 01.10.2024
В Молдавии разразился скандал из-за закрашенного мурала про олимпийцев
Рекламная компания в Молдавии частично закрасила и закрыла баннером мурал в честь молдавских олимпийцев, мэрия Кишинева грозит вандалам санкциями, Национальный... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:43
2024-10-01T12:43
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олимпийские игры
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КИШИНЕВ, 1 окт - РИА Новости. Рекламная компания в Молдавии частично закрасила и закрыла баннером мурал в честь молдавских олимпийцев, мэрия Кишинева грозит вандалам санкциями, Национальный олимпийский комитет просит восстановить фреску, а представители власти говорят, что это провокация. Фреска в честь молдавских олимпийцев была размещена на одном из здании в Кишиневе в конце мая - она была призвана поддержать олимпийские мечты спортсменов. "Сообщаем, что мурал "Олимпийская мечта", посвященный олимпийской команде Молдавии на Олимпийских играх в Париже, подвергся вандализму… Просим срочно провести работы по восстановлению мурала "Олимпийская мечта"... принять меры по его охране", - говорится в открытом письме национального олимпийского комитета Молдавии.На минувших выходных жители Кишинева заметили, что неизвестные начали закрашивать мурал. Они вызвали полицию, а также обратились к местным властям. Мэр Кишинева заявил, что уничтожением мурала занялась рекламная компания Neorama, которая не получала разрешения на подобные работы, он пригрозил рекламщикам санкциями, если они не остановятся. Вместо этого 30 сентября поверх мурала появился плакат с призывом поддержать европейский курс Молдавии. Глава компании Neorama Александр Осадченко заявил, что мурал был нарисован "незаконно какими-то анонимными людьми, установить личность которых не смогла даже полиция", хотя в церемонии его открытия принимал участие мэр Кишинева. "Олимпиада была прекрасной мечтой с моментами славы для Молдавии. Сегодня она стала историей. Но Молдавия движется дальше. Мы стоим перед самым важным экзаменом в истории нашей страны более чем за 30 лет, который мы должны пройти с достоинством. Этим жестом Neorama поддерживает европейский курс нашей страны", — пояснил Осадченко свою позицию в соцсетях. Государственная канцелярия призвала мэрию восстановить изображение и попросила полицию расследовать его уничтожение. Депутат парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Раду Мариан и вовсе считает эту ситуацию провокацией, поскольку сотрудники рекламной компании "установили сверху мурала баннер Евросоюза с явной целью очернить евроинтеграцию". Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
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в мире, олимпийские игры, молдавия, кишинев, париж, илан шор, игорь додон
В мире, Олимпийские игры, Молдавия, Кишинев, Париж, Илан Шор, Игорь Додон
В Молдавии разразился скандал из-за закрашенного мурала про олимпийцев

В Кишиневе закрасили и закрыли рекламным баннером мурал в честь олимпийцев

© Фото : соцсетиМурал в Кишинёве в честь молдавских олимпийцев
Мурал в Кишинёве в честь молдавских олимпийцев - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : соцсети
Мурал в Кишинёве в честь молдавских олимпийцев
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КИШИНЕВ, 1 окт - РИА Новости. Рекламная компания в Молдавии частично закрасила и закрыла баннером мурал в честь молдавских олимпийцев, мэрия Кишинева грозит вандалам санкциями, Национальный олимпийский комитет просит восстановить фреску, а представители власти говорят, что это провокация.
Фреска в честь молдавских олимпийцев была размещена на одном из здании в Кишиневе в конце мая - она была призвана поддержать олимпийские мечты спортсменов.
© Фото : Типичная МолдоваМурал в Кишинёве в честь молдавских олимпийцев
Мурал в Кишинёве в честь молдавских олимпийцев - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Типичная Молдова
Мурал в Кишинёве в честь молдавских олимпийцев
"Сообщаем, что мурал "Олимпийская мечта", посвященный олимпийской команде Молдавии на Олимпийских играх в Париже, подвергся вандализму… Просим срочно провести работы по восстановлению мурала "Олимпийская мечта"... принять меры по его охране", - говорится в открытом письме национального олимпийского комитета Молдавии.
На минувших выходных жители Кишинева заметили, что неизвестные начали закрашивать мурал. Они вызвали полицию, а также обратились к местным властям. Мэр Кишинева заявил, что уничтожением мурала занялась рекламная компания Neorama, которая не получала разрешения на подобные работы, он пригрозил рекламщикам санкциями, если они не остановятся. Вместо этого 30 сентября поверх мурала появился плакат с призывом поддержать европейский курс Молдавии.
Глава компании Neorama Александр Осадченко заявил, что мурал был нарисован "незаконно какими-то анонимными людьми, установить личность которых не смогла даже полиция", хотя в церемонии его открытия принимал участие мэр Кишинева.
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"Олимпиада была прекрасной мечтой с моментами славы для Молдавии. Сегодня она стала историей. Но Молдавия движется дальше. Мы стоим перед самым важным экзаменом в истории нашей страны более чем за 30 лет, который мы должны пройти с достоинством. Этим жестом Neorama поддерживает европейский курс нашей страны", — пояснил Осадченко свою позицию в соцсетях.
Государственная канцелярия призвала мэрию восстановить изображение и попросила полицию расследовать его уничтожение. Депутат парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Раду Мариан и вовсе считает эту ситуацию провокацией, поскольку сотрудники рекламной компании "установили сверху мурала баннер Евросоюза с явной целью очернить евроинтеграцию".
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
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