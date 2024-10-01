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В Приднестровье раскритиковал попытки Кишинева прикрыть репрессии - РИА Новости, 01.10.2024
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07:56 01.10.2024 (обновлено: 07:57 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/moldaviya-1975646696.html
В Приднестровье раскритиковал попытки Кишинева прикрыть репрессии
В Приднестровье раскритиковал попытки Кишинева прикрыть репрессии - РИА Новости, 01.10.2024
В Приднестровье раскритиковал попытки Кишинева прикрыть репрессии
Попытки Кишинева прикрыть репрессивные действия в отношении Тирасполя адаптацией к законам ЕС не выдерживают критики, заявил РИА Новости глава министерства... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T07:56
2024-10-01T07:57
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Попытки Кишинева прикрыть репрессивные действия в отношении Тирасполя адаптацией к законам ЕС не выдерживают критики, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Попытки молдавской стороны прикрыть репрессивные действия в отношении Приднестровья якобы адаптацией законодательства к требованиям Евросоюза не выдерживают никакой критики, дискредитируя собственно Кишинёв, а также Брюссель", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР отметил, что в начале сентября возникла проблема с импортом в Приднестровье биологически активных добавок. По его словам, на сегодняшний день их ввоз в Приднестровье из третьих стран полностью запрещён таможенными органами Молдавии. "Такие шаги, явно противоречащие заявлениям молдавского руководства о мирном настрое на урегулирование конфликта, уже сейчас негативно отражаются на атмосфере диалога и на уровне жизни населения ПМР", - отметил Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20241001/pridnestrove-1975639326.html
https://ria.ru/20240929/moldavija-1975375134.html
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в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, виталий игнатьев, евросоюз
В мире, Кишинев, Молдавия, Тирасполь, Виталий Игнатьев, Евросоюз
В Приднестровье раскритиковал попытки Кишинева прикрыть репрессии

МИД ПМР: попытки Кишинева прикрыть репрессии в Тирасполе не выдерживают критики

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Попытки Кишинева прикрыть репрессивные действия в отношении Тирасполя адаптацией к законам ЕС не выдерживают критики, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Попытки молдавской стороны прикрыть репрессивные действия в отношении Приднестровья якобы адаптацией законодательства к требованиям Евросоюза не выдерживают никакой критики, дискредитируя собственно Кишинёв, а также Брюссель", - сказал Игнатьев.
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Глава МИД ПМР отметил, что в начале сентября возникла проблема с импортом в Приднестровье биологически активных добавок. По его словам, на сегодняшний день их ввоз в Приднестровье из третьих стран полностью запрещён таможенными органами Молдавии.
"Такие шаги, явно противоречащие заявлениям молдавского руководства о мирном настрое на урегулирование конфликта, уже сейчас негативно отражаются на атмосфере диалога и на уровне жизни населения ПМР", - отметил Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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