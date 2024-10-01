https://ria.ru/20241001/moldaviya-1975646696.html

В Приднестровье раскритиковал попытки Кишинева прикрыть репрессии

В Приднестровье раскритиковал попытки Кишинева прикрыть репрессии - РИА Новости, 01.10.2024

В Приднестровье раскритиковал попытки Кишинева прикрыть репрессии

Попытки Кишинева прикрыть репрессивные действия в отношении Тирасполя адаптацией к законам ЕС не выдерживают критики, заявил РИА Новости глава министерства... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T07:56

2024-10-01T07:56

2024-10-01T07:57

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ТИРАСПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Попытки Кишинева прикрыть репрессивные действия в отношении Тирасполя адаптацией к законам ЕС не выдерживают критики, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Попытки молдавской стороны прикрыть репрессивные действия в отношении Приднестровья якобы адаптацией законодательства к требованиям Евросоюза не выдерживают никакой критики, дискредитируя собственно Кишинёв, а также Брюссель", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР отметил, что в начале сентября возникла проблема с импортом в Приднестровье биологически активных добавок. По его словам, на сегодняшний день их ввоз в Приднестровье из третьих стран полностью запрещён таможенными органами Молдавии. "Такие шаги, явно противоречащие заявлениям молдавского руководства о мирном настрое на урегулирование конфликта, уже сейчас негативно отражаются на атмосфере диалога и на уровне жизни населения ПМР", - отметил Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20241001/pridnestrove-1975639326.html

https://ria.ru/20240929/moldavija-1975375134.html

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в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, виталий игнатьев, евросоюз