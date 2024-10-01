В Приднестровье прокомментировал заявление Санду о разрешении конфликта
МИД ПМР назвал заявление Санду о решении конфликта за год опасным заблуждением
Флаг Молдавии. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Заявление президента Молдавии Майи Санду о решении приднестровского конфликта за год - опасное заблуждение, чреватое эскалацией, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
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"Если же речь идет о грубом форсированном сценарии урегулирования через прессинг и угрозы, без учета мнения приднестровцев, то это еще более опасное заблуждение, чреватое эскалацией с непредсказуемыми последствиями. Надеюсь, что такие заявления все же стоит расценивать как предвыборную риторику с учетом электоральных процессов в Республике Молдова, а не как практические расчеты", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также отметил, что рассуждать о разрешении молдавско-приднестровского конфликта в ближайшее время, когда даже простейшие бытовые и хозяйственные вопросы могут оставаться в повестке месяцы и годы, довольно тенденциозно. "Более чем 30-летний опыт переговоров между ПМР и Республикой Молдова убедительно доказывает, что это очень сложный комплексный процесс, который не терпит легкомысленных подходов", - отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.