https://ria.ru/20241001/moldaviya-1975641684.html

В Приднестровье прокомментировал заявление Санду о разрешении конфликта

В Приднестровье прокомментировал заявление Санду о разрешении конфликта - РИА Новости, 01.10.2024

В Приднестровье прокомментировал заявление Санду о разрешении конфликта

Заявление президента Молдавии Майи Санду о решении приднестровского конфликта за год - опасное заблуждение, чреватое эскалацией, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T06:00

2024-10-01T06:00

2024-10-01T06:04

в мире

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кишинев

приднестровская молдавская республика

виталий игнатьев

майя санду

евросоюз

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Заявление президента Молдавии Майи Санду о решении приднестровского конфликта за год - опасное заблуждение, чреватое эскалацией, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. Ранее Санду заявляла, что сможет урегулировать "приднестровскую проблему" за год или два. При этом, по ее словам, эта проблема не должна быть препятствием для евроинтеграции Молдавии, а Брюссель не ставит перед Кишиневом задачи решить эту проблему до интеграции в ЕС. "Если же речь идет о грубом форсированном сценарии урегулирования через прессинг и угрозы, без учета мнения приднестровцев, то это еще более опасное заблуждение, чреватое эскалацией с непредсказуемыми последствиями. Надеюсь, что такие заявления все же стоит расценивать как предвыборную риторику с учетом электоральных процессов в Республике Молдова, а не как практические расчеты", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что рассуждать о разрешении молдавско-приднестровского конфликта в ближайшее время, когда даже простейшие бытовые и хозяйственные вопросы могут оставаться в повестке месяцы и годы, довольно тенденциозно. "Более чем 30-летний опыт переговоров между ПМР и Республикой Молдова убедительно доказывает, что это очень сложный комплексный процесс, который не терпит легкомысленных подходов", - отметил Игнатьев. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240920/moldaviya-1973750194.html

https://ria.ru/20241001/pridnestrove-1975639326.html

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев, майя санду, евросоюз, обсе