https://ria.ru/20241001/moldaviya-1975636689.html

В Приднестровье оценили риски провокаций в период выборов в Молдавии

В Приднестровье оценили риски провокаций в период выборов в Молдавии - РИА Новости, 01.10.2024

В Приднестровье оценили риски провокаций в период выборов в Молдавии

Риски провокаций для Приднестровья в период выборов в Молдавии возрастают, Тирасполь надеется на благоразумие Кишинева, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T03:50

2024-10-01T03:50

2024-10-01T03:50

в мире

молдавия

кишинев

тирасполь

виталий игнатьев

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ТИРАСПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Риски провокаций для Приднестровья в период выборов в Молдавии возрастают, Тирасполь надеется на благоразумие Кишинева, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. "Позиция Приднестровья достаточно четкая – мы не являемся частью избирательных процессов в Республике Молдова, не намерены никаким образом с ними соприкасаться, и, соответственно, не желаем быть объектом манипуляций по данной теме. При этом риски, конечно, в такие периоды возрастают, поскольку отдельные недобросовестные молдавские политики позволяют себе делать спекулятивные заявления о ПМР или даже устраивать провокационные акции", - сказал Игнатьев. Он также обратил внимание на то, что один из нынешних руководителей Молдавии лично пытался препятствовать тем жителям Приднестровья, которые по своей инициативе решили принять участие в голосовании. "Рассчитываем на благоразумие молдавской стороны, которая воздержится от расширения собственного электорального контекста на отношения с Приднестровьем", - отметил Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240929/moldaviya-1975346490.html

https://ria.ru/20240929/moldavija-1975334887.html

молдавия

кишинев

тирасполь

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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев