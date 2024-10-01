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В Приднестровье оценили риски провокаций в период выборов в Молдавии - РИА Новости, 01.10.2024
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03:50 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/moldaviya-1975636689.html
В Приднестровье оценили риски провокаций в период выборов в Молдавии
В Приднестровье оценили риски провокаций в период выборов в Молдавии - РИА Новости, 01.10.2024
В Приднестровье оценили риски провокаций в период выборов в Молдавии
Риски провокаций для Приднестровья в период выборов в Молдавии возрастают, Тирасполь надеется на благоразумие Кишинева, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T03:50
2024-10-01T03:50
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
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ТИРАСПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Риски провокаций для Приднестровья в период выборов в Молдавии возрастают, Тирасполь надеется на благоразумие Кишинева, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. "Позиция Приднестровья достаточно четкая – мы не являемся частью избирательных процессов в Республике Молдова, не намерены никаким образом с ними соприкасаться, и, соответственно, не желаем быть объектом манипуляций по данной теме. При этом риски, конечно, в такие периоды возрастают, поскольку отдельные недобросовестные молдавские политики позволяют себе делать спекулятивные заявления о ПМР или даже устраивать провокационные акции", - сказал Игнатьев. Он также обратил внимание на то, что один из нынешних руководителей Молдавии лично пытался препятствовать тем жителям Приднестровья, которые по своей инициативе решили принять участие в голосовании. "Рассчитываем на благоразумие молдавской стороны, которая воздержится от расширения собственного электорального контекста на отношения с Приднестровьем", - отметил Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240929/moldaviya-1975346490.html
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Виталий Игнатьев
В Приднестровье оценили риски провокаций в период выборов в Молдавии

МИД Приднестровья: риски провокаций в период выборов в Молдавии возрастают

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Риски провокаций для Приднестровья в период выборов в Молдавии возрастают, Тирасполь надеется на благоразумие Кишинева, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента.
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"Позиция Приднестровья достаточно четкая – мы не являемся частью избирательных процессов в Республике Молдова, не намерены никаким образом с ними соприкасаться, и, соответственно, не желаем быть объектом манипуляций по данной теме. При этом риски, конечно, в такие периоды возрастают, поскольку отдельные недобросовестные молдавские политики позволяют себе делать спекулятивные заявления о ПМР или даже устраивать провокационные акции", - сказал Игнатьев.
Он также обратил внимание на то, что один из нынешних руководителей Молдавии лично пытался препятствовать тем жителям Приднестровья, которые по своей инициативе решили принять участие в голосовании. "Рассчитываем на благоразумие молдавской стороны, которая воздержится от расширения собственного электорального контекста на отношения с Приднестровьем", - отметил Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В миреМолдавияКишиневТираспольВиталий Игнатьев
 
 
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