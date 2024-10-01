В Молдавии заявили, что страна превратилась в придаток ЕС и НАТО
Депутат Лозован: Молдавия стала придатком Евросоюза и НАТО
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Флаги Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 окт - РИА Новости. Молдавия лишилась своего суверенитета, поскольку становится придатком Евросоюза и НАТО, заявила оппозиционный депутат парламента Ирина Лозован.
"Молдавия утратила свой суверенитет. Западные чиновники дают рекомендации по нашему внешнему курсу. Наша страна уже и так стала каким-то придатком НАТО, никто не слышит и не понимает, какие договоренности происходят под столом. Открыто: Молдавия не член НАТО, официально взят курс на евроинтеграцию, но они делают все возможное, чтобы мы стали придатком ЕС и НАТО - через нас проходят какие-то военные грузы, нас втягивают в конфликтные ситуации", - заявила Лозован в эфире телеканала GRT.
По ее словам, нейтралитет является оплотом безопасности Молдавии, это фундамент мира в республике. "Мы не должны участвовать в военных учениях, тем более с военнослужащими НАТО, хотя мы видим, что их становится все больше. Деньги тратятся не на социальные нужды, а на вооружение", - добавила депутат.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.