https://ria.ru/20241001/moldavija-1975755786.html

В Молдавии заявили, что страна превратилась в придаток ЕС и НАТО

В Молдавии заявили, что страна превратилась в придаток ЕС и НАТО - РИА Новости, 01.10.2024

В Молдавии заявили, что страна превратилась в придаток ЕС и НАТО

Молдавия лишилась своего суверенитета, поскольку становится придатком Евросоюза и НАТО, заявила оппозиционный депутат парламента Ирина Лозован. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:51

2024-10-01T15:51

2024-10-01T15:51

в мире

молдавия

сша

великобритания

майя санду

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 1 окт - РИА Новости. Молдавия лишилась своего суверенитета, поскольку становится придатком Евросоюза и НАТО, заявила оппозиционный депутат парламента Ирина Лозован. "Молдавия утратила свой суверенитет. Западные чиновники дают рекомендации по нашему внешнему курсу. Наша страна уже и так стала каким-то придатком НАТО, никто не слышит и не понимает, какие договоренности происходят под столом. Открыто: Молдавия не член НАТО, официально взят курс на евроинтеграцию, но они делают все возможное, чтобы мы стали придатком ЕС и НАТО - через нас проходят какие-то военные грузы, нас втягивают в конфликтные ситуации", - заявила Лозован в эфире телеканала GRT. По ее словам, нейтралитет является оплотом безопасности Молдавии, это фундамент мира в республике. "Мы не должны участвовать в военных учениях, тем более с военнослужащими НАТО, хотя мы видим, что их становится все больше. Деньги тратятся не на социальные нужды, а на вооружение", - добавила депутат. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20241001/moldaviya-1975702373.html

https://ria.ru/20241001/moldaviya-1975738157.html

молдавия

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато, евросоюз