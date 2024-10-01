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На МКАД столкнулись три автомобиля
На МКАД столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 01.10.2024
На МКАД столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на 62-м км МКАД, движение ограничено, информация о пострадавших уточняется, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T07:07
2024-10-01T07:07
2024-10-01T07:07
происшествия
авто
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на 62-м км МКАД, движение ограничено, информация о пострадавших уточняется, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. "На внешней стороне 62-го километра МКАД (в районе съезда №61) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение осуществляется по одной полосе из пяти и затруднено на 2 километра. Как передает корреспондент РИА Новости, одна из попавших в аварию машин - такси, оно сильно повреждено. На месте работают бригады скорой помощи, спасатели МЧС России и сотрудники Госавтоинспекции.
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происшествия, авто, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На МКАД столкнулись три автомобиля
На МКАД ограничили движение из-за столкновения трех автомобилей