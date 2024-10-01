https://ria.ru/20241001/mkad-1975644295.html

На МКАД столкнулись три автомобиля

На МКАД столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 01.10.2024

На МКАД столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись на 62-м км МКАД, движение ограничено, информация о пострадавших уточняется, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T07:07

2024-10-01T07:07

2024-10-01T07:07

происшествия

авто

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на 62-м км МКАД, движение ограничено, информация о пострадавших уточняется, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. "На внешней стороне 62-го километра МКАД (в районе съезда №61) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение осуществляется по одной полосе из пяти и затруднено на 2 километра. Как передает корреспондент РИА Новости, одна из попавших в аварию машин - такси, оно сильно повреждено. На месте работают бригады скорой помощи, спасатели МЧС России и сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20241001/sbor-1975627022.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)