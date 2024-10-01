https://ria.ru/20241001/mizulina-1975699818.html
Мизулина обратилась в Генпрокуратуру после скандала в одинцовской школе
Мизулина обратилась в Генпрокуратуру после скандала в одинцовской школе - РИА Новости, 01.10.2024
Мизулина обратилась в Генпрокуратуру после скандала в одинцовской школе
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила в Генпрокуратуру обращение в связи с жалобами на введение запретов посещения... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:35
2024-10-01T12:35
2024-10-01T12:35
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила в Генпрокуратуру обращение в связи с жалобами на введение запретов посещения школьниками туалета во время уроков в ряде школ в РФ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Накануне Мизулина сообщала, что в одинцовской средней общеобразовательной школе №3 учительница не пустила четвероклассника в туалет, в итоге мальчик обмочился прямо в классе, на фоне переживаний у него поднялась температура. Мизулина заявляла о намерении обратиться в связи с ситуацией в ГП. "Направили обращение в Генпрокуратуру в связи с жалобами на введение запретов посещения школьниками туалета во время уроков. ...В приложении к письму 182 страницы, которые содержат более 500 обращений школьников из разных регионов. Если с этой проблемой не разобраться, то ситуации как в Одинцово, будут повторятся постоянно", - сообщила Мизулина.По ее словам, в большинстве обращений подростки сообщают, что до них доведена информация о введении запрета на посещение санузлов во время учебного процесса в уставе школы, приказах директора школы. Обучающиеся школ жалуются, что во время перемен невозможно посетить санузел из-за очереди либо из-за того, что там толпятся старшеклассники, а также ученики, которые курят вейпы. Мизулина уточняет, что в некоторых школах во время уроков туалеты запирают на ключ, а за несоблюдение учащимися запрета на посещение туалета во время уроков применяются разные взыскания: замечания, плохие оценки, постановка на профилактический учет. "В ряде школ для получения разрешения на посещение туалета в ходе урока учителя требуют предоставить медицинскую справку, подтверждающую наличие у них недержания. Разрешение выйти из класса нередко сопровождается оскорбительными комментариями учителей: "одевайте памперсы", "ходите в туалет в штаны", - отметила Мизулина.
https://ria.ru/20240916/mizulina-1972918836.html
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общество, россия, одинцово, екатерина мизулина, генеральная прокуратура рф, лига безопасного интернета
Общество, Россия, Одинцово, Екатерина Мизулина, Генеральная прокуратура РФ, Лига безопасного интернета
Мизулина обратилась в Генпрокуратуру после скандала в одинцовской школе
Мизулина обратилась в ГП из-за запрета учениками выходить в туалет
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила в Генпрокуратуру обращение в связи с жалобами на введение запретов посещения школьниками туалета во время уроков в ряде школ в РФ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Накануне Мизулина сообщала, что в одинцовской средней общеобразовательной школе №3 учительница не пустила четвероклассника в туалет, в итоге мальчик обмочился прямо в классе, на фоне переживаний у него поднялась температура. Мизулина заявляла о намерении обратиться в связи с ситуацией в ГП.
"Направили обращение в Генпрокуратуру в связи с жалобами на введение запретов посещения школьниками туалета во время уроков. ...В приложении к письму 182 страницы, которые содержат более 500 обращений школьников из разных регионов. Если с этой проблемой не разобраться, то ситуации как в Одинцово
, будут повторятся постоянно", - сообщила Мизулина.
По ее словам, в большинстве обращений подростки сообщают, что до них доведена информация о введении запрета на посещение санузлов во время учебного процесса в уставе школы, приказах директора школы. Обучающиеся школ жалуются, что во время перемен невозможно посетить санузел из-за очереди либо из-за того, что там толпятся старшеклассники, а также ученики, которые курят вейпы. Мизулина уточняет, что в некоторых школах во время уроков туалеты запирают на ключ, а за несоблюдение учащимися запрета на посещение туалета во время уроков применяются разные взыскания: замечания, плохие оценки, постановка на профилактический учет.
"В ряде школ для получения разрешения на посещение туалета в ходе урока учителя требуют предоставить медицинскую справку, подтверждающую наличие у них недержания. Разрешение выйти из класса нередко сопровождается оскорбительными комментариями учителей: "одевайте памперсы", "ходите в туалет в штаны", - отметила Мизулина.