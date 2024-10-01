https://ria.ru/20241001/mishustin-1975726650.html

ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин

ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.10.2024

ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) остается открытым для всех, кто готов к взаимовыгодному и равноправному партнерству, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:21

2024-10-01T14:21

2024-10-01T14:21

россия

ереван

китай

михаил мишустин

евразийский экономический союз

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ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) остается открытым для всех, кто готов к взаимовыгодному и равноправному партнерству, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Ереване. "Сфер нашей практической кооперации становится все больше. При этом Евразийский экономический союз остается открытым для тех, кто разделяет наши ценности и готов к взаимовыгодному и равноправному партнерству", - сказал российский премьер. Он отметил, что продолжается плодотворное взаимодействие "пятерки" с Китаем, реализуются соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном, Сербией. "В текущем году проведены переговоры с Монголией по заключению временного торгового соглашения. Прорабатываются договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20241001/rossija-1975717118.html

россия

ереван

китай

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россия, ереван, китай, михаил мишустин, евразийский экономический союз