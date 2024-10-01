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ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин
ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.10.2024
ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) остается открытым для всех, кто готов к взаимовыгодному и равноправному партнерству, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:21
2024-10-01T14:21
2024-10-01T14:21
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ереван
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михаил мишустин
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) остается открытым для всех, кто готов к взаимовыгодному и равноправному партнерству, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Ереване. "Сфер нашей практической кооперации становится все больше. При этом Евразийский экономический союз остается открытым для тех, кто разделяет наши ценности и готов к взаимовыгодному и равноправному партнерству", - сказал российский премьер. Он отметил, что продолжается плодотворное взаимодействие "пятерки" с Китаем, реализуются соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном, Сербией. "В текущем году проведены переговоры с Монголией по заключению временного торгового соглашения. Прорабатываются договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией", - подчеркнул Мишустин.
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россия, ереван, китай, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Россия, Ереван, Китай, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин
Мишустин: ЕАЭС остается открытым для всех, кто готов к равноправному партнерству