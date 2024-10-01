https://ria.ru/20241001/minoborony-1975745689.html

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:09

2024-10-01T15:09

2024-10-01T15:09

специальная военная операция на украине

курская область

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. "Разведывательными подразделениями группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки было выявлено движение нескольких единиц бронетехники боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронетехнике и живой силе противника. В результате прямых попаданий из различных видов вооружения боевые машины ВСУ вместе с экипажами были уничтожены", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что объективный контроль уничтожения военной техники и боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

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Уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области. Видео Минобороны России Уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области. Видео Минобороны России. 2024-10-01T15:09 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность