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Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:09 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/minoborony-1975745689.html
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:09
2024-10-01T15:09
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. "Разведывательными подразделениями группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки было выявлено движение нескольких единиц бронетехники боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронетехнике и живой силе противника. В результате прямых попаданий из различных видов вооружения боевые машины ВСУ вместе с экипажами были уничтожены", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что объективный контроль уничтожения военной техники и боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
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Уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области. Видео Минобороны России
Уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области. Видео Минобороны России.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.
"Разведывательными подразделениями группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки было выявлено движение нескольких единиц бронетехники боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронетехнике и живой силе противника. В результате прямых попаданий из различных видов вооружения боевые машины ВСУ вместе с экипажами были уничтожены", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что объективный контроль уничтожения военной техники и боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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