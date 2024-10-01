https://ria.ru/20241001/minoborony-1975723863.html

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.10.2024

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ на курском направлении за сутки потеряли более 340 военных и пять единиц бронетехники, в том числе два танка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:08

2024-10-01T14:08

2024-10-01T14:13

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специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВСУ на курском направлении за сутки потеряли более 340 военных и пять единиц бронетехники, в том числе два танка, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, пять единиц бронетехники, в том числе два танка и три боевых бронированных машины, а также пять артиллерийских орудий и семь автомобилей. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19250 военнослужащих, 135 танков, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 859 боевых бронированных машин, 569 автомобилей, 155 артиллерийских орудий, 33 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975622563.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)