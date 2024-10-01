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Свыше 10 млрд рублей микрозаймов привлек бизнес благодаря спецсервису - РИА Новости, 01.10.2024
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10:00 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/mikrozaymy-1975562567.html
Свыше 10 млрд рублей микрозаймов привлек бизнес благодаря спецсервису
Свыше 10 млрд рублей микрозаймов привлек бизнес благодаря спецсервису - РИА Новости, 01.10.2024
Свыше 10 млрд рублей микрозаймов привлек бизнес благодаря спецсервису
Малые и средние предприятия 83 регионов получили более четырех тысяч микрозаймов на общую сумму свыше 10 млрд рублей через сервис "Подбор и получение... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:00
2024-10-01T10:00
россия
иркутская область
чувашская республика (чувашия)
александр исаевич
корпорация мсп
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Малые и средние предприятия 83 регионов получили более четырех тысяч микрозаймов на общую сумму свыше 10 млрд рублей через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Это 27% от всех выданных государственными (муниципальными) организациями микрозаймов (ГМФО) за девять месяцев 2024 года, свидетельствуют данные Корпорации МСП."Малый и средний бизнес с осени прошлого года может подавать и получать микрофинансирование через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ. С начала этого года по сентябрь таким образом уже выдано свыше четырех тысяч микрокредитов более чем на 10 миллиардов рублей. Средний размер такого займа составил 2,4 миллиона, средний срок кредитования — 2,5 года, средневзвешенная ставка — 7,3%, что в 2-3 раза ниже процентов по банковским кредитам. Средний срок с момента подачи заявки до заключения договора составляет 14 дней", — приводятся в сообщении слова генерального директора КМСП Александра Исаевича.Среди регионов по объему микрокредитования через онлайн-сервис на МСП.РФ лидирует Иркутская область. Здесь было выдано 218 кредитов на общую сумму 647,2 миллиона рублей. На втором месте Удмуртская Республика — 204 выдачи на 541,9 миллиона рублей. Чувашская Республика замыкает тройку лидеров — 153 выдачи на 504,3 миллиона рублей. В топ-5 регионов по этому показателю также вошли Краснодарский край и Республика Татарстан (171 и 198 выдач на 479,2 миллиона рублей и 477,2 миллиона рублей соответственно)."Из общего объема микрозаймов, полученных через Цифровую платформу, 81% пришелся на микропредприятия — представителей МСП, которым обычно труднее всех привлекать деньги в банках, — добавил Исаевич. — Почти две трети (63%) микрозаймов получено для пополнения оборотных средств, почти треть (31%) — на инвестиционные цели. Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах торговли и услуг (27% и 24 % от общего объема микрозаймов), а также производства (18%)".В ряде регионов ГМФО при получении заявки на микрокредитование через Цифровую платформу МСП.РФ снижают процентные ставки для бизнеса. В акции "Минус % через сервис" участвуют Астраханская, Воронежская, Калининградская, Кировская, Московская и Саратовская области, Алтайский и Хабаровский края, Удмуртская и Чувашская Республики, напомнили в КМСП.Микрофинансирование малых и средних предприятий и онлайн-доступ к нему осуществляются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент Владимир Путин.
https://ria.ru/20240927/biznes-1975124306.html
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иркутская область
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россия, иркутская область, чувашская республика (чувашия), александр исаевич, корпорация мсп
Россия, Иркутская область, Чувашская Республика (Чувашия), Александр Исаевич, Корпорация МСП

Свыше 10 млрд рублей микрозаймов привлек бизнес благодаря спецсервису

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПФлажок Корпорации МСП
Флажок Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Малые и средние предприятия 83 регионов получили более четырех тысяч микрозаймов на общую сумму свыше 10 млрд рублей через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Это 27% от всех выданных государственными (муниципальными) организациями микрозаймов (ГМФО) за девять месяцев 2024 года, свидетельствуют данные Корпорации МСП.
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"Малый и средний бизнес с осени прошлого года может подавать и получать микрофинансирование через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ. С начала этого года по сентябрь таким образом уже выдано свыше четырех тысяч микрокредитов более чем на 10 миллиардов рублей. Средний размер такого займа составил 2,4 миллиона, средний срок кредитования — 2,5 года, средневзвешенная ставка — 7,3%, что в 2-3 раза ниже процентов по банковским кредитам. Средний срок с момента подачи заявки до заключения договора составляет 14 дней", — приводятся в сообщении слова генерального директора КМСП Александра Исаевича.
Среди регионов по объему микрокредитования через онлайн-сервис на МСП.РФ лидирует Иркутская область. Здесь было выдано 218 кредитов на общую сумму 647,2 миллиона рублей. На втором месте Удмуртская Республика — 204 выдачи на 541,9 миллиона рублей. Чувашская Республика замыкает тройку лидеров — 153 выдачи на 504,3 миллиона рублей. В топ-5 регионов по этому показателю также вошли Краснодарский край и Республика Татарстан (171 и 198 выдач на 479,2 миллиона рублей и 477,2 миллиона рублей соответственно).
"Из общего объема микрозаймов, полученных через Цифровую платформу, 81% пришелся на микропредприятия — представителей МСП, которым обычно труднее всех привлекать деньги в банках, — добавил Исаевич. — Почти две трети (63%) микрозаймов получено для пополнения оборотных средств, почти треть (31%) — на инвестиционные цели. Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах торговли и услуг (27% и 24 % от общего объема микрозаймов), а также производства (18%)".
В ряде регионов ГМФО при получении заявки на микрокредитование через Цифровую платформу МСП.РФ снижают процентные ставки для бизнеса. В акции "Минус % через сервис" участвуют Астраханская, Воронежская, Калининградская, Кировская, Московская и Саратовская области, Алтайский и Хабаровский края, Удмуртская и Чувашская Республики, напомнили в КМСП.
Микрофинансирование малых и средних предприятий и онлайн-доступ к нему осуществляются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент Владимир Путин.
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РоссияИркутская областьЧувашская Республика (Чувашия)Александр ИсаевичКорпорация МСП
 
 
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