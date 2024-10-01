https://ria.ru/20241001/mikrozaymy-1975562567.html

Свыше 10 млрд рублей микрозаймов привлек бизнес благодаря спецсервису

Свыше 10 млрд рублей микрозаймов привлек бизнес благодаря спецсервису - РИА Новости, 01.10.2024

Свыше 10 млрд рублей микрозаймов привлек бизнес благодаря спецсервису

Малые и средние предприятия 83 регионов получили более четырех тысяч микрозаймов на общую сумму свыше 10 млрд рублей через сервис "Подбор и получение... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:00

2024-10-01T10:00

2024-10-01T10:00

россия

иркутская область

чувашская республика (чувашия)

александр исаевич

корпорация мсп

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Малые и средние предприятия 83 регионов получили более четырех тысяч микрозаймов на общую сумму свыше 10 млрд рублей через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Это 27% от всех выданных государственными (муниципальными) организациями микрозаймов (ГМФО) за девять месяцев 2024 года, свидетельствуют данные Корпорации МСП."Малый и средний бизнес с осени прошлого года может подавать и получать микрофинансирование через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ. С начала этого года по сентябрь таким образом уже выдано свыше четырех тысяч микрокредитов более чем на 10 миллиардов рублей. Средний размер такого займа составил 2,4 миллиона, средний срок кредитования — 2,5 года, средневзвешенная ставка — 7,3%, что в 2-3 раза ниже процентов по банковским кредитам. Средний срок с момента подачи заявки до заключения договора составляет 14 дней", — приводятся в сообщении слова генерального директора КМСП Александра Исаевича.Среди регионов по объему микрокредитования через онлайн-сервис на МСП.РФ лидирует Иркутская область. Здесь было выдано 218 кредитов на общую сумму 647,2 миллиона рублей. На втором месте Удмуртская Республика — 204 выдачи на 541,9 миллиона рублей. Чувашская Республика замыкает тройку лидеров — 153 выдачи на 504,3 миллиона рублей. В топ-5 регионов по этому показателю также вошли Краснодарский край и Республика Татарстан (171 и 198 выдач на 479,2 миллиона рублей и 477,2 миллиона рублей соответственно)."Из общего объема микрозаймов, полученных через Цифровую платформу, 81% пришелся на микропредприятия — представителей МСП, которым обычно труднее всех привлекать деньги в банках, — добавил Исаевич. — Почти две трети (63%) микрозаймов получено для пополнения оборотных средств, почти треть (31%) — на инвестиционные цели. Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах торговли и услуг (27% и 24 % от общего объема микрозаймов), а также производства (18%)".В ряде регионов ГМФО при получении заявки на микрокредитование через Цифровую платформу МСП.РФ снижают процентные ставки для бизнеса. В акции "Минус % через сервис" участвуют Астраханская, Воронежская, Калининградская, Кировская, Московская и Саратовская области, Алтайский и Хабаровский края, Удмуртская и Чувашская Республики, напомнили в КМСП.Микрофинансирование малых и средних предприятий и онлайн-доступ к нему осуществляются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент Владимир Путин.

https://ria.ru/20240927/biznes-1975124306.html

https://ria.ru/20240923/dogovor-1973814093.html

россия

иркутская область

чувашская республика (чувашия)

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Артем Смирнов

россия, иркутская область, чувашская республика (чувашия), александр исаевич, корпорация мсп