https://ria.ru/20241001/migratsiya-1975833205.html
В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции
В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции - РИА Новости, 01.10.2024
В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции
В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции, сообщила руководитель межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:35
2024-10-01T22:35
2024-10-01T22:35
общество
ирина яровая
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818399993_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_39a166fa0926381d47810e6e51960eb1.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции, сообщила руководитель межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики, вице-спикер ГД Ирина Яровая. "В Государственную Думу внесены пять законопроектов, которые серьёзным образом повышают статус противодействия нелегальной миграции. Наша задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции, пресечь любые противоправные действия, которые причиняют вред общественным и государственным интересам", - сказала Яровая журналистам.
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818399993_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_28d1edb49148ee21320829a510789bcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ирина яровая, госдума рф
Общество, Ирина Яровая, Госдума РФ
В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции
Яровая: в ГД внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции, сообщила руководитель межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики, вице-спикер ГД Ирина Яровая.
"В Государственную Думу внесены пять законопроектов, которые серьёзным образом повышают статус противодействия нелегальной миграции. Наша задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции, пресечь любые противоправные действия, которые причиняют вред общественным и государственным интересам", - сказала Яровая журналистам.