https://ria.ru/20241001/migratsiya-1975833205.html

В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции

В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции - РИА Новости, 01.10.2024

В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции

В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции, сообщила руководитель межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T22:35

2024-10-01T22:35

2024-10-01T22:35

общество

ирина яровая

госдума рф

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции, сообщила руководитель межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики, вице-спикер ГД Ирина Яровая. "В Государственную Думу внесены пять законопроектов, которые серьёзным образом повышают статус противодействия нелегальной миграции. Наша задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции, пресечь любые противоправные действия, которые причиняют вред общественным и государственным интересам", - сказала Яровая журналистам.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

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общество, ирина яровая, госдума рф