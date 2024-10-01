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В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции - РИА Новости, 01.10.2024
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22:35 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/migratsiya-1975833205.html
В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции
В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции - РИА Новости, 01.10.2024
В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции
В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции, сообщила руководитель межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:35
2024-10-01T22:35
общество
ирина яровая
госдума рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции, сообщила руководитель межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики, вице-спикер ГД Ирина Яровая. "В Государственную Думу внесены пять законопроектов, которые серьёзным образом повышают статус противодействия нелегальной миграции. Наша задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции, пресечь любые противоправные действия, которые причиняют вред общественным и государственным интересам", - сказала Яровая журналистам.
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общество, ирина яровая, госдума рф
Общество, Ирина Яровая, Госдума РФ
В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции

Яровая: в ГД внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции, сообщила руководитель межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики, вице-спикер ГД Ирина Яровая.
"В Государственную Думу внесены пять законопроектов, которые серьёзным образом повышают статус противодействия нелегальной миграции. Наша задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции, пресечь любые противоправные действия, которые причиняют вред общественным и государственным интересам", - сказала Яровая журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
России нужны новые мигранты
10 августа, 08:00
 
ОбществоИрина ЯроваяГосдума РФ
 
 
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