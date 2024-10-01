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На Камчатке возбудили дело о фиктивной прописке 135 мигрантов
На Камчатке возбудили дело о фиктивной прописке 135 мигрантов - РИА Новости, 01.10.2024
На Камчатке возбудили дело о фиктивной прописке 135 мигрантов
Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского, которая фиктивно прописала в своем жилье 135 мигрантов, сообщает РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T03:46
2024-10-01T03:46
2024-10-01T03:46
происшествия
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 окт – РИА Новости. Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского, которая фиктивно прописала в своем жилье 135 мигрантов, сообщает пресс-служба УМВД по Камчатскому краю. "Установлено, что 38-летняя жительница города Петропавловска-Камчатского осуществила фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации не менее 135 иностранных граждан, не имея намерения предоставить жилое помещение для проживания", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждаешь по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
https://ria.ru/20240923/sokolniki-1974281179.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
На Камчатке возбудили дело о фиктивной прописке 135 мигрантов
Краевое УМВД: жительница Камчатки фиктивно прописала у себя 135 мигрантов