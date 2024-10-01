Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке возбудили дело о фиктивной прописке 135 мигрантов - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:46 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/migranty-1975636478.html
На Камчатке возбудили дело о фиктивной прописке 135 мигрантов
На Камчатке возбудили дело о фиктивной прописке 135 мигрантов - РИА Новости, 01.10.2024
На Камчатке возбудили дело о фиктивной прописке 135 мигрантов
Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского, которая фиктивно прописала в своем жилье 135 мигрантов, сообщает РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T03:46
2024-10-01T03:46
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 окт – РИА Новости. Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского, которая фиктивно прописала в своем жилье 135 мигрантов, сообщает пресс-служба УМВД по Камчатскому краю. "Установлено, что 38-летняя жительница города Петропавловска-Камчатского осуществила фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации не менее 135 иностранных граждан, не имея намерения предоставить жилое помещение для проживания", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждаешь по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
https://ria.ru/20240923/sokolniki-1974281179.html
петропавловск-камчатский
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
На Камчатке возбудили дело о фиктивной прописке 135 мигрантов

Краевое УМВД: жительница Камчатки фиктивно прописала у себя 135 мигрантов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 окт – РИА Новости. Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского, которая фиктивно прописала в своем жилье 135 мигрантов, сообщает пресс-служба УМВД по Камчатскому краю.
"Установлено, что 38-летняя жительница города Петропавловска-Камчатского осуществила фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации не менее 135 иностранных граждан, не имея намерения предоставить жилое помещение для проживания", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждаешь по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Посетители едят на фестивале фудтраков в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В "Сокольниках" убрали палатку, где могли жить мигранты
23 сентября, 17:27
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала