https://ria.ru/20241001/migranty-1975636478.html

На Камчатке возбудили дело о фиктивной прописке 135 мигрантов

На Камчатке возбудили дело о фиктивной прописке 135 мигрантов - РИА Новости, 01.10.2024

На Камчатке возбудили дело о фиктивной прописке 135 мигрантов

Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского, которая фиктивно прописала в своем жилье 135 мигрантов, сообщает РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T03:46

2024-10-01T03:46

2024-10-01T03:46

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 окт – РИА Новости. Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского, которая фиктивно прописала в своем жилье 135 мигрантов, сообщает пресс-служба УМВД по Камчатскому краю. "Установлено, что 38-летняя жительница города Петропавловска-Камчатского осуществила фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации не менее 135 иностранных граждан, не имея намерения предоставить жилое помещение для проживания", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждаешь по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

https://ria.ru/20240923/sokolniki-1974281179.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край