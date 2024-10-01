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Мигранты совершили 73 преступления экстремистской направленности за год - РИА Новости, 01.10.2024
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16:47 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/migrant-1975771177.html
Мигранты совершили 73 преступления экстремистской направленности за год
Мигранты совершили 73 преступления экстремистской направленности за год - РИА Новости, 01.10.2024
Мигранты совершили 73 преступления экстремистской направленности за год
Мигранты в России совершили 73 преступления экстремистской направленности в 2024 году, а в 2023 году было 59 таких деяний, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:47
2024-10-01T16:47
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
общество
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мигранты в России совершили 73 преступления экстремистской направленности в 2024 году, а в 2023 году было 59 таких деяний, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "В этом году мигрантами совершено 73 деяния экстремистской направленности, в то время как годом ранее их число составляло 59 преступлений", - сказали в ведомстве. Как показывает практика, многие приезжие оправдывают свои экстремистские установки религиозными воззрениями, добавили в СК РФ. Кроме того, нередко они открыто демонстрируют негативное отношение к коренному населению, в том числе к участникам и ветеранам спецоперации, сотрудникам правоохранительных структур.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, общество
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Общество
Мигранты совершили 73 преступления экстремистской направленности за год

СК: в 2024 году мигранты совершили 73 преступления экстремистской направленности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мигранты в России совершили 73 преступления экстремистской направленности в 2024 году, а в 2023 году было 59 таких деяний, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"В этом году мигрантами совершено 73 деяния экстремистской направленности, в то время как годом ранее их число составляло 59 преступлений", - сказали в ведомстве.
Как показывает практика, многие приезжие оправдывают свои экстремистские установки религиозными воззрениями, добавили в СК РФ.
Кроме того, нередко они открыто демонстрируют негативное отношение к коренному населению, в том числе к участникам и ветеранам спецоперации, сотрудникам правоохранительных структур.
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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30 сентября, 21:49
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияОбщество
 
 
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