https://ria.ru/20241001/migrant-1975771177.html

Мигранты совершили 73 преступления экстремистской направленности за год

Мигранты совершили 73 преступления экстремистской направленности за год - РИА Новости, 01.10.2024

Мигранты совершили 73 преступления экстремистской направленности за год

Мигранты в России совершили 73 преступления экстремистской направленности в 2024 году, а в 2023 году было 59 таких деяний, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:47

2024-10-01T16:47

2024-10-01T16:47

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

общество

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мигранты в России совершили 73 преступления экстремистской направленности в 2024 году, а в 2023 году было 59 таких деяний, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "В этом году мигрантами совершено 73 деяния экстремистской направленности, в то время как годом ранее их число составляло 59 преступлений", - сказали в ведомстве. Как показывает практика, многие приезжие оправдывают свои экстремистские установки религиозными воззрениями, добавили в СК РФ. Кроме того, нередко они открыто демонстрируют негативное отношение к коренному населению, в том числе к участникам и ветеранам спецоперации, сотрудникам правоохранительных структур.

https://ria.ru/20240930/propiska-1975618387.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, общество