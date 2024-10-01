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В МИД осудили нападение Израиля на Ливан - РИА Новости, 01.10.2024
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14:26 01.10.2024 (обновлено: 14:38 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/mid-1975727838.html
В МИД осудили нападение Израиля на Ливан
В МИД осудили нападение Израиля на Ливан - РИА Новости, 01.10.2024
В МИД осудили нападение Израиля на Ливан
Россия решительно осуждает вторжение Израиля в Ливан, призывает Тель-Авив прекратить боевые действия и вывести войска, заявили в российском МИД. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:26
2024-10-01T14:38
в мире
израиль
ливан
россия
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия решительно осуждает вторжение Израиля в Ливан, призывает Тель-Авив прекратить боевые действия и вывести войска, заявили в российском МИД."Очевидно, что такой шаг, предпринятый военно-политическим руководством Израиля вслед за убийством ряда лидеров "Хезболлах", приведет к дальнейшей эскалации насилия в ближневосточном регионе. Россия решительно осуждает нападение на Ливан и призывает израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и заняться реальным поиском мирных путей урегулирования ближневосточного конфликта", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ, опубликованном на его сайте.В МИД России подчеркнули, что Москва выражает солидарность с руководством и народом дружественного Ливана, подвергшегося вооруженной агрессии, выражает соболезнования родным и близким погибших.С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.Ранее израильская армия заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана.
https://ria.ru/20241001/livan-1975712459.html
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
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в мире, израиль, ливан, россия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ливан, Россия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В МИД осудили нападение Израиля на Ливан

МИД: вторжение Израиля в Ливан приведет к эскалации в ближневосточном регионе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия решительно осуждает вторжение Израиля в Ливан, призывает Тель-Авив прекратить боевые действия и вывести войска, заявили в российском МИД.
"Очевидно, что такой шаг, предпринятый военно-политическим руководством Израиля вслед за убийством ряда лидеров "Хезболлах", приведет к дальнейшей эскалации насилия в ближневосточном регионе. Россия решительно осуждает нападение на Ливан и призывает израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и заняться реальным поиском мирных путей урегулирования ближневосточного конфликта", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ, опубликованном на его сайте.
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Вчера, 13:16
В МИД России подчеркнули, что Москва выражает солидарность с руководством и народом дружественного Ливана, подвергшегося вооруженной агрессии, выражает соболезнования родным и близким погибших.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Ранее израильская армия заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана.
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Министерство обороны Ливана выступило с заявлением
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В миреИзраильЛиванРоссияОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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