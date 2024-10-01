https://ria.ru/20241001/lukashenko-1975696473.html

Лукашенко положительно оценил работу МАГАТЭ по безопасности АЭС

Лукашенко положительно оценил работу МАГАТЭ по безопасности АЭС - РИА Новости, 01.10.2024

Лукашенко положительно оценил работу МАГАТЭ по безопасности АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск положительно оценивает работу МАГАТЭ по безопасности АЭС, в том числе расположенных "фактически в... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:22

2024-10-01T12:22

2024-10-01T13:22

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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск положительно оценивает работу МАГАТЭ по безопасности АЭС, в том числе расположенных "фактически в зоне боевых действий". "Мне лично и нашим белорусам очень импонирует ваша активная работа, вашей организации… в последнее время. Мы знакомы с вашими заключениями и заявлениями, очень положительно оцениваем вашу работу, связанную с безопасностью атомных станций, особенно тех станций, которые оказались в зоне фактически боевых действий. Запорожская и Курская АЭС", - сказал Лукашенко во вторник в Минске, встречаясь с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.Лукашенко отметил, что слышал о Гросси и об агентстве много хорошего. "Много россияне рассказывали о ваших визитах, о вашем профессиональном подходе к решению тех или иных вопросов. Мы это очень высоко ценим", - сказал президент.Он подчеркнул, что Минск придает серьезное значение работе агентства и сотрудничеству с ним."Это прежде всего объясняется тем, что мы стали ядерной державой, мы построили атомную станцию (Белорусскую АЭС в Островце - ред.). Кстати, хотел бы обратить ваше внимание, самую современную и самую безопасную, надеюсь, атомную станцию в мире. И особенность наша заключается в том, что мы ее построили, образно говоря, на голом месте. У нас не было ни специалистов, ни опыта, ни знаний в эксплуатации атомной станции. Но мы этому научились, вовремя подготовили специалистов", - напомнил белорусский президент. Он подчеркнул, что очень большую помощь в этом плане оказала Россия и МАГАТЭ.

https://ria.ru/20240928/zaes-1975203675.html

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в мире, минск, белоруссия, александр лукашенко, рафаэль гросси, магатэ, курская аэс, россия, белорусская аэс