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Лукашенко положительно оценил работу МАГАТЭ по безопасности АЭС - РИА Новости, 01.10.2024
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12:22 01.10.2024 (обновлено: 13:22 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/lukashenko-1975696473.html
Лукашенко положительно оценил работу МАГАТЭ по безопасности АЭС
Лукашенко положительно оценил работу МАГАТЭ по безопасности АЭС - РИА Новости, 01.10.2024
Лукашенко положительно оценил работу МАГАТЭ по безопасности АЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск положительно оценивает работу МАГАТЭ по безопасности АЭС, в том числе расположенных "фактически в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:22
2024-10-01T13:22
в мире
минск
белоруссия
александр лукашенко
рафаэль гросси
магатэ
курская аэс
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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск положительно оценивает работу МАГАТЭ по безопасности АЭС, в том числе расположенных "фактически в зоне боевых действий". "Мне лично и нашим белорусам очень импонирует ваша активная работа, вашей организации… в последнее время. Мы знакомы с вашими заключениями и заявлениями, очень положительно оцениваем вашу работу, связанную с безопасностью атомных станций, особенно тех станций, которые оказались в зоне фактически боевых действий. Запорожская и Курская АЭС", - сказал Лукашенко во вторник в Минске, встречаясь с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.Лукашенко отметил, что слышал о Гросси и об агентстве много хорошего. "Много россияне рассказывали о ваших визитах, о вашем профессиональном подходе к решению тех или иных вопросов. Мы это очень высоко ценим", - сказал президент.Он подчеркнул, что Минск придает серьезное значение работе агентства и сотрудничеству с ним."Это прежде всего объясняется тем, что мы стали ядерной державой, мы построили атомную станцию (Белорусскую АЭС в Островце - ред.). Кстати, хотел бы обратить ваше внимание, самую современную и самую безопасную, надеюсь, атомную станцию в мире. И особенность наша заключается в том, что мы ее построили, образно говоря, на голом месте. У нас не было ни специалистов, ни опыта, ни знаний в эксплуатации атомной станции. Но мы этому научились, вовремя подготовили специалистов", - напомнил белорусский президент. Он подчеркнул, что очень большую помощь в этом плане оказала Россия и МАГАТЭ.
https://ria.ru/20240928/zaes-1975203675.html
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в мире, минск, белоруссия, александр лукашенко, рафаэль гросси, магатэ, курская аэс, россия, белорусская аэс
В мире, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Курская АЭС, Россия, Белорусская АЭС
Лукашенко положительно оценил работу МАГАТЭ по безопасности АЭС

Лукашенко положительно оценил работу МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС и Курской АЭС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск положительно оценивает работу МАГАТЭ по безопасности АЭС, в том числе расположенных "фактически в зоне боевых действий".
"Мне лично и нашим белорусам очень импонирует ваша активная работа, вашей организации… в последнее время. Мы знакомы с вашими заключениями и заявлениями, очень положительно оцениваем вашу работу, связанную с безопасностью атомных станций, особенно тех станций, которые оказались в зоне фактически боевых действий. Запорожская и Курская АЭС", - сказал Лукашенко во вторник в Минске, встречаясь с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
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Лукашенко отметил, что слышал о Гросси и об агентстве много хорошего. "Много россияне рассказывали о ваших визитах, о вашем профессиональном подходе к решению тех или иных вопросов. Мы это очень высоко ценим", - сказал президент.
Он подчеркнул, что Минск придает серьезное значение работе агентства и сотрудничеству с ним.
"Это прежде всего объясняется тем, что мы стали ядерной державой, мы построили атомную станцию (Белорусскую АЭС в Островце - ред.). Кстати, хотел бы обратить ваше внимание, самую современную и самую безопасную, надеюсь, атомную станцию в мире. И особенность наша заключается в том, что мы ее построили, образно говоря, на голом месте. У нас не было ни специалистов, ни опыта, ни знаний в эксплуатации атомной станции. Но мы этому научились, вовремя подготовили специалистов", - напомнил белорусский президент. Он подчеркнул, что очень большую помощь в этом плане оказала Россия и МАГАТЭ.
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Лукашенко прокомментировал украинский фейк о Чернобыльской АЭС
Вчера, 12:20
 
В миреМинскБелоруссияАлександр ЛукашенкоРафаэль ГроссиМАГАТЭКурская АЭСРоссияБелорусская АЭС
 
 
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