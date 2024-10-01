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Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 1873 - РИА Новости, 01.10.2024
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19:12 01.10.2024 (обновлено: 19:15 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/livan-1975806319.html
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 1873
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 1873 - РИА Новости, 01.10.2024
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 1873
Количество жертв в Ливане от израильских бомбардировок с октября прошлого года возросло до 1 873, ранения получили 9 134 мирных жителя, сообщается в отчете... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T19:12
2024-10-01T19:15
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Количество жертв в Ливане от израильских бомбардировок с октября прошлого года возросло до 1 873, ранения получили 9 134 мирных жителя, сообщается в отчете Управления чрезвычайных ситуаций при правительстве Ливана."Количество жертв с начала событий достигло 1 873 человек, раненых 9 134", - написано в отчете.Согласно данным, за последние 24 часа от ударов израильской авиации погибли 95 человек, 172 получили ранения. Всего за последние двое суток зарегистрировано 140 израильских атак в разных районах Ливана.
https://ria.ru/20241001/livan-1975794149.html
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 1873

Центр ЧС: число жертв израильских ударов по Ливану составляет 1873, ранены 9134

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Бейруте
Дым на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Бейруте. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Количество жертв в Ливане от израильских бомбардировок с октября прошлого года возросло до 1 873, ранения получили 9 134 мирных жителя, сообщается в отчете Управления чрезвычайных ситуаций при правительстве Ливана.
"Количество жертв с начала событий достигло 1 873 человек, раненых 9 134", - написано в отчете.
Согласно данным, за последние 24 часа от ударов израильской авиации погибли 95 человек, 172 получили ранения. Всего за последние двое суток зарегистрировано 140 израильских атак в разных районах Ливана.
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В миреЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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