https://ria.ru/20241001/livan-1975806319.html

Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 1873

Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 1873 - РИА Новости, 01.10.2024

Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 1873

Количество жертв в Ливане от израильских бомбардировок с октября прошлого года возросло до 1 873, ранения получили 9 134 мирных жителя, сообщается в отчете... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T19:12

2024-10-01T19:12

2024-10-01T19:15

в мире

ливан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Количество жертв в Ливане от израильских бомбардировок с октября прошлого года возросло до 1 873, ранения получили 9 134 мирных жителя, сообщается в отчете Управления чрезвычайных ситуаций при правительстве Ливана."Количество жертв с начала событий достигло 1 873 человек, раненых 9 134", - написано в отчете.Согласно данным, за последние 24 часа от ударов израильской авиации погибли 95 человек, 172 получили ранения. Всего за последние двое суток зарегистрировано 140 израильских атак в разных районах Ливана.

https://ria.ru/20241001/livan-1975794149.html

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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024