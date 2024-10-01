Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Ливане
Генсек ООН Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня в Ливане
© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Бейруте
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Бейруте
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ООН, 1 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш крайне обеспокоен эскалацией в Ливане, призывает к немедленному прекращения огня, сообщили в его офисе.
"Генеральный секретарь крайне обеспокоен эскалацией конфликта в Ливане. Он призывает к немедленному прекращению огня. Необходимо любой ценой избежать полномасштабной войны в Ливане и уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана", - указал представитель генсека JJY Стефан Дюжаррик.
Гутерреш, как отметил его представитель, также переговорил с ливанским премьер-министром Наджибом Микати. Генсек Всемирной организации заверил его, что вся система ООН в Ливане мобилизована для оказания помощи нуждающимся. Генсек также просит международное сообщество поддержать выделение 426 миллионов долларов на гуманитарную помощь в Ливане.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.