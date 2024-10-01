https://ria.ru/20241001/livan-1975791398.html

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Ливане

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Ливане - РИА Новости, 01.10.2024

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Ливане

Генсек ООН Антониу Гутерреш крайне обеспокоен эскалацией в Ливане, призывает к немедленному прекращения огня, сообщили в его офисе. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:59

2024-10-01T17:59

2024-10-01T17:59

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израиль

бейрут

антониу гутерреш

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ООН, 1 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш крайне обеспокоен эскалацией в Ливане, призывает к немедленному прекращения огня, сообщили в его офисе. "Генеральный секретарь крайне обеспокоен эскалацией конфликта в Ливане. Он призывает к немедленному прекращению огня. Необходимо любой ценой избежать полномасштабной войны в Ливане и уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана", - указал представитель генсека JJY Стефан Дюжаррик. Гутерреш, как отметил его представитель, также переговорил с ливанским премьер-министром Наджибом Микати. Генсек Всемирной организации заверил его, что вся система ООН в Ливане мобилизована для оказания помощи нуждающимся. Генсек также просит международное сообщество поддержать выделение 426 миллионов долларов на гуманитарную помощь в Ливане. В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, израиль, бейрут, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, наджиб микати, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024