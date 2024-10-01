https://ria.ru/20241001/livan-1975751952.html
ОАЭ поддержали территориальную целостность Ливана
ОАЭ поддержали территориальную целостность Ливана - РИА Новости, 01.10.2024
ОАЭ поддержали территориальную целостность Ливана
Министерство иностранных дел ОАЭ выступило в поддержку территориальной целостности Ливана и выразило глубокую обеспокоенность в связи с развитием событий в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:34
2024-10-01T15:34
2024-10-01T15:34
в мире
оаэ
ливан
мухаммед бен заид аль нахайян
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149457/07/1494570727_0:192:2962:1858_1920x0_80_0_0_afbf9467c287096e7649130166019950.jpg
ДУБАЙ, 1 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел ОАЭ выступило в поддержку территориальной целостности Ливана и выразило глубокую обеспокоенность в связи с развитием событий в регионе. "Объединенные Арабские Эмираты выражают глубокую обеспокоенность развитием событий в Ливане, а также последствиями этой опасной ситуации и ее влиянием на региональную стабильность. ОАЭ подтверждают свою неизменную позицию по поводу единства, суверенитета и территориальной целостности Ливана", - говорится в заявлении МИД. МИД ОАЭ подтвердил необходимость скоординированных международных усилий, чтобы остановить эскалацию и предотвратить дальнейшую гибель людей. Также министерство призвало обеспечить защиту гражданским лицам в соответствии с международным правом. Ранее президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян дал указания выделить Ливану 100 миллионов долларов в качестве пакета срочной гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
оаэ
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149457/07/1494570727_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_3f4b72f5337d0beeaa053854fda2a793.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, ливан, мухаммед бен заид аль нахайян, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, ОАЭ, Ливан, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ОАЭ поддержали территориальную целостность Ливана
ОАЭ поддержали территориальную целостность Ливана в связи с событиями в регионе