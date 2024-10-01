https://ria.ru/20241001/livan-1975751952.html

ОАЭ поддержали территориальную целостность Ливана

ОАЭ поддержали территориальную целостность Ливана - РИА Новости, 01.10.2024

ОАЭ поддержали территориальную целостность Ливана

Министерство иностранных дел ОАЭ выступило в поддержку территориальной целостности Ливана и выразило глубокую обеспокоенность в связи с развитием событий в... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:34

2024-10-01T15:34

2024-10-01T15:34

в мире

оаэ

ливан

мухаммед бен заид аль нахайян

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДУБАЙ, 1 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел ОАЭ выступило в поддержку территориальной целостности Ливана и выразило глубокую обеспокоенность в связи с развитием событий в регионе. "Объединенные Арабские Эмираты выражают глубокую обеспокоенность развитием событий в Ливане, а также последствиями этой опасной ситуации и ее влиянием на региональную стабильность. ОАЭ подтверждают свою неизменную позицию по поводу единства, суверенитета и территориальной целостности Ливана", - говорится в заявлении МИД. МИД ОАЭ подтвердил необходимость скоординированных международных усилий, чтобы остановить эскалацию и предотвратить дальнейшую гибель людей. Также министерство призвало обеспечить защиту гражданским лицам в соответствии с международным правом. Ранее президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян дал указания выделить Ливану 100 миллионов долларов в качестве пакета срочной гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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в мире, оаэ, ливан, мухаммед бен заид аль нахайян, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024