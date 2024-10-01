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ОАЭ поддержали территориальную целостность Ливана - РИА Новости, 01.10.2024
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15:34 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/livan-1975751952.html
ОАЭ поддержали территориальную целостность Ливана
ОАЭ поддержали территориальную целостность Ливана - РИА Новости, 01.10.2024
ОАЭ поддержали территориальную целостность Ливана
Министерство иностранных дел ОАЭ выступило в поддержку территориальной целостности Ливана и выразило глубокую обеспокоенность в связи с развитием событий в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:34
2024-10-01T15:34
в мире
оаэ
ливан
мухаммед бен заид аль нахайян
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ДУБАЙ, 1 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел ОАЭ выступило в поддержку территориальной целостности Ливана и выразило глубокую обеспокоенность в связи с развитием событий в регионе. "Объединенные Арабские Эмираты выражают глубокую обеспокоенность развитием событий в Ливане, а также последствиями этой опасной ситуации и ее влиянием на региональную стабильность. ОАЭ подтверждают свою неизменную позицию по поводу единства, суверенитета и территориальной целостности Ливана", - говорится в заявлении МИД. МИД ОАЭ подтвердил необходимость скоординированных международных усилий, чтобы остановить эскалацию и предотвратить дальнейшую гибель людей. Также министерство призвало обеспечить защиту гражданским лицам в соответствии с международным правом. Ранее президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян дал указания выделить Ливану 100 миллионов долларов в качестве пакета срочной гуманитарной помощи.
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в мире, оаэ, ливан, мухаммед бен заид аль нахайян, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, ОАЭ, Ливан, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ОАЭ поддержали территориальную целостность Ливана

ОАЭ поддержали территориальную целостность Ливана в связи с событиями в регионе

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) . Архивное фото
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ДУБАЙ, 1 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел ОАЭ выступило в поддержку территориальной целостности Ливана и выразило глубокую обеспокоенность в связи с развитием событий в регионе.
"Объединенные Арабские Эмираты выражают глубокую обеспокоенность развитием событий в Ливане, а также последствиями этой опасной ситуации и ее влиянием на региональную стабильность. ОАЭ подтверждают свою неизменную позицию по поводу единства, суверенитета и территориальной целостности Ливана", - говорится в заявлении МИД.
МИД ОАЭ подтвердил необходимость скоординированных международных усилий, чтобы остановить эскалацию и предотвратить дальнейшую гибель людей. Также министерство призвало обеспечить защиту гражданским лицам в соответствии с международным правом.
Ранее президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян дал указания выделить Ливану 100 миллионов долларов в качестве пакета срочной гуманитарной помощи.
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