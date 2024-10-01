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Удары по Ливану: ЦАХАЛ объявила о начале рейдов на юге страны - РИА Новости, 01.10.2024
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13:32 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/livan-1975716763.html
Удары по Ливану: ЦАХАЛ объявила о начале рейдов на юге страны
Удары по Ливану: ЦАХАЛ объявила о начале рейдов на юге страны - РИА Новости, 01.10.2024
Удары по Ливану: ЦАХАЛ объявила о начале рейдов на юге страны
Армия Израиля опубликовала кадры подготовки военных непосредственно перед входом наземных сил на территорию Ливана.
2024-10-01T13:32
2024-10-01T13:32
видео
ливан
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
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В ночь на вторник границу пересекли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и силы 7-й бронетанковой бригады ЦАХАЛ.Рейды проводятся против целей, которые находятся в деревнях на юге страны и представляют угрозу северной части Израиля.По данным Минздрава Ливана на понедельник, в стране в результате ударов Израиля погибли 95 человек, ранены 172. Больше всего жертв — на юге, у границы.
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353
60
353
60
Удары по Ливану: ЦАХАЛ объявила о начале рейдов на юге страны
Армия Израиля опубликовала кадры подготовки военных непосредственно перед входом наземных сил на территорию Ливана. В ночь на вторник границу пересекли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и силы 7-й бронетанковой бригады ЦАХАЛ. Рейды проводятся против целей, которые находятся в деревнях на юге страны и представляют угрозу северной части Израиля. По данным Минздрава Ливана на понедельник, в стране в результате ударов Израиля погибли 95 человек, ранены 172. Больше всего жертв — на юге, у границы.
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видео, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), видео
Видео, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Удары по Ливану: ЦАХАЛ объявила о начале рейдов на юге страны
Армия Израиля опубликовала кадры подготовки военных непосредственно перед входом наземных сил на территорию Ливана.
2024-10-01T13:32
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PT0M57S

Удары по Ливану: ЦАХАЛ объявила о начале рейдов на юге страны

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Армия Израиля опубликовала кадры подготовки военных непосредственно перед входом наземных сил на территорию Ливана.
В ночь на вторник границу пересекли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и силы 7-й бронетанковой бригады ЦАХАЛ.
Рейды проводятся против целей, которые находятся в деревнях на юге страны и представляют угрозу северной части Израиля.
По данным Минздрава Ливана на понедельник, в стране в результате ударов Израиля погибли 95 человек, ранены 172. Больше всего жертв — на юге, у границы.
 
ВидеоЛиванИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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