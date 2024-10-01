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Удары по Ливану: ЦАХАЛ объявила о начале рейдов на юге страны

Удары по Ливану: ЦАХАЛ объявила о начале рейдов на юге страны - РИА Новости, 01.10.2024

Удары по Ливану: ЦАХАЛ объявила о начале рейдов на юге страны

Армия Израиля опубликовала кадры подготовки военных непосредственно перед входом наземных сил на территорию Ливана.

2024-10-01T13:32

2024-10-01T13:32

2024-10-01T13:32

видео

ливан

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

армия обороны израиля (цахал)

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В ночь на вторник границу пересекли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и силы 7-й бронетанковой бригады ЦАХАЛ.Рейды проводятся против целей, которые находятся в деревнях на юге страны и представляют угрозу северной части Израиля.По данным Минздрава Ливана на понедельник, в стране в результате ударов Израиля погибли 95 человек, ранены 172. Больше всего жертв — на юге, у границы.

ливан

израиль

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары по Ливану: ЦАХАЛ объявила о начале рейдов на юге страны Армия Израиля опубликовала кадры подготовки военных непосредственно перед входом наземных сил на территорию Ливана. В ночь на вторник границу пересекли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и силы 7-й бронетанковой бригады ЦАХАЛ. Рейды проводятся против целей, которые находятся в деревнях на юге страны и представляют угрозу северной части Израиля. По данным Минздрава Ливана на понедельник, в стране в результате ударов Израиля погибли 95 человек, ранены 172. Больше всего жертв — на юге, у границы. 2024-10-01T13:32 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

видео, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), видео