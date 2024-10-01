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Удары по Ливану: ЦАХАЛ объявила о начале рейдов на юге страны
Удары по Ливану: ЦАХАЛ объявила о начале рейдов на юге страны - РИА Новости, 01.10.2024
Удары по Ливану: ЦАХАЛ объявила о начале рейдов на юге страны
Армия Израиля опубликовала кадры подготовки военных непосредственно перед входом наземных сил на территорию Ливана.
2024-10-01T13:32
2024-10-01T13:32
2024-10-01T13:32
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
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В ночь на вторник границу пересекли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и силы 7-й бронетанковой бригады ЦАХАЛ.Рейды проводятся против целей, которые находятся в деревнях на юге страны и представляют угрозу северной части Израиля.По данным Минздрава Ливана на понедельник, в стране в результате ударов Израиля погибли 95 человек, ранены 172. Больше всего жертв — на юге, у границы.
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израиль
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975714097_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fd7642d5f7b9a400f8768e604acaf750.jpg
Удары по Ливану: ЦАХАЛ объявила о начале рейдов на юге страны
Армия Израиля опубликовала кадры подготовки военных непосредственно перед входом наземных сил на территорию Ливана.
В ночь на вторник границу пересекли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и силы 7-й бронетанковой бригады ЦАХАЛ.
Рейды проводятся против целей, которые находятся в деревнях на юге страны и представляют угрозу северной части Израиля.
По данным Минздрава Ливана на понедельник, в стране в результате ударов Израиля погибли 95 человек, ранены 172. Больше всего жертв — на юге, у границы.
2024-10-01T13:32
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), видео
Видео, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Удары по Ливану: ЦАХАЛ объявила о начале рейдов на юге страны
Армия Израиля опубликовала кадры подготовки военных непосредственно перед входом наземных сил на территорию Ливана.