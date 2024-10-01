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Будущий генсек НАТО прокомментировал ситуацию в Ливане - РИА Новости, 01.10.2024
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10:22 01.10.2024 (обновлено: 10:42 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/livan-1975666676.html
Будущий генсек НАТО прокомментировал ситуацию в Ливане
Будущий генсек НАТО прокомментировал ситуацию в Ливане - РИА Новости, 01.10.2024
Будущий генсек НАТО прокомментировал ситуацию в Ливане
Будущий генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе внимательно следят за развитием ситуации в Ливане, рассчитывают на деэскалацию. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:22
2024-10-01T10:42
в мире
ливан
нато
брюссель
марк рютте
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Будущий генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе внимательно следят за развитием ситуации в Ливане, рассчитывают на деэскалацию.Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит процедура передачи полномочий генсека Североатлантического альянса от Йенса Столтенберга Марку Рютте."Мы внимательно следим за развитием событий, но у НАТО нет особой роли там, но, как альянс, мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами там и надеемся, что вооруженные действия завершатся как можно скорее", - сказал он.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975598634.html
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в мире, ливан, нато, брюссель, марк рютте, йенс столтенберг
В мире, Ливан, НАТО, Брюссель, Марк Рютте, Йенс Столтенберг
Будущий генсек НАТО прокомментировал ситуацию в Ливане

Рютте: в НАТО следят за ситуацией в Ливане, надеются на деэскалацию

© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Будущий генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе внимательно следят за развитием ситуации в Ливане, рассчитывают на деэскалацию.
Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит процедура передачи полномочий генсека Североатлантического альянса от Йенса Столтенберга Марку Рютте.
"Мы внимательно следим за развитием событий, но у НАТО нет особой роли там, но, как альянс, мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами там и надеемся, что вооруженные действия завершатся как можно скорее", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреЛиванНАТОБрюссельМарк РюттеЙенс Столтенберг
 
 
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