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Будущий генсек НАТО прокомментировал ситуацию в Ливане
Будущий генсек НАТО прокомментировал ситуацию в Ливане - РИА Новости, 01.10.2024
Будущий генсек НАТО прокомментировал ситуацию в Ливане
Будущий генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе внимательно следят за развитием ситуации в Ливане, рассчитывают на деэскалацию. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:22
2024-10-01T10:22
2024-10-01T10:42
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Будущий генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе внимательно следят за развитием ситуации в Ливане, рассчитывают на деэскалацию.Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит процедура передачи полномочий генсека Североатлантического альянса от Йенса Столтенберга Марку Рютте."Мы внимательно следим за развитием событий, но у НАТО нет особой роли там, но, как альянс, мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами там и надеемся, что вооруженные действия завершатся как можно скорее", - сказал он.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975598634.html
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в мире, ливан, нато, брюссель, марк рютте, йенс столтенберг
В мире, Ливан, НАТО, Брюссель, Марк Рютте, Йенс Столтенберг
Будущий генсек НАТО прокомментировал ситуацию в Ливане
Рютте: в НАТО следят за ситуацией в Ливане, надеются на деэскалацию