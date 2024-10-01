https://ria.ru/20241001/livan-1975666676.html

Будущий генсек НАТО прокомментировал ситуацию в Ливане

Будущий генсек НАТО прокомментировал ситуацию в Ливане - РИА Новости, 01.10.2024

Будущий генсек НАТО прокомментировал ситуацию в Ливане

Будущий генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе внимательно следят за развитием ситуации в Ливане, рассчитывают на деэскалацию. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:22

2024-10-01T10:22

2024-10-01T10:42

в мире

ливан

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брюссель

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Будущий генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе внимательно следят за развитием ситуации в Ливане, рассчитывают на деэскалацию.Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит процедура передачи полномочий генсека Североатлантического альянса от Йенса Столтенберга Марку Рютте."Мы внимательно следим за развитием событий, но у НАТО нет особой роли там, но, как альянс, мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами там и надеемся, что вооруженные действия завершатся как можно скорее", - сказал он.

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ливан

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в мире, ливан, нато, брюссель, марк рютте, йенс столтенберг