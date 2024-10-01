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Итальянский контингент в Ливане перевели в укрытия - РИА Новости, 01.10.2024
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01:59 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/livan-1975631796.html
Итальянский контингент в Ливане перевели в укрытия
Итальянский контингент в Ливане перевели в укрытия - РИА Новости, 01.10.2024
Итальянский контингент в Ливане перевели в укрытия
Военнослужащие итальянского контингента разграничительных сил ООН (Unifil - ВСООНЛ) в Ливане в целях предосторожности переведены в укрытия, заявил глава... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T01:59
2024-10-01T01:59
в мире
ливан
италия
бейрут
гуидо крозетто
антонио таяни
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РИМ, 1 окт – РИА Новости. Военнослужащие итальянского контингента разграничительных сил ООН (Unifil - ВСООНЛ) в Ливане в целях предосторожности переведены в укрытия, заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто. "Итальянские военнослужащие в Ливане достигли защищенных позиций и в настоящее время находятся в бункерах в качестве меры предосторожности. Unifil не является непосредственной целью ударов, но нельзя упускать из виду, что рост уровня и интенсивности столкновений делает ситуацию деликатной", - приводит слова Крозетто агентство Nova. Ранее в понедельник глава минобороны заявлял, что вывод итальянского контингента из Ливана не обсуждается. Как сообщается на сайте ведомства, Крозетто допустил возможность случайного вовлечения итальянцев при росте числа и уровня столкновений. В рамках миссии ООН в Ливане находятся 1,1 тысячи итальянских солдат. Еще 100 военнослужащих занимались обучением ливанских вооруженных сил. Глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни в понедельник сообщил, что Италия сократила число инструкторов до 15. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви ранее заявил, что идет подготовка к наземной операции на юге Ливана. Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана.
https://ria.ru/20240930/livan-1975617846.html
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в мире, ливан, италия, бейрут, гуидо крозетто, антонио таяни, оон, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Италия, Бейрут, Гуидо Крозетто, Антонио Таяни, ООН, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Итальянский контингент в Ливане перевели в укрытия

Крозетто: итальянские военнослужащие в Ливане переведены в укрытия

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Бейруте
Дым на месте взрыва в Бейруте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Бейруте. Архивное фото
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РИМ, 1 окт – РИА Новости. Военнослужащие итальянского контингента разграничительных сил ООН (Unifil - ВСООНЛ) в Ливане в целях предосторожности переведены в укрытия, заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто.
"Итальянские военнослужащие в Ливане достигли защищенных позиций и в настоящее время находятся в бункерах в качестве меры предосторожности. Unifil не является непосредственной целью ударов, но нельзя упускать из виду, что рост уровня и интенсивности столкновений делает ситуацию деликатной", - приводит слова Крозетто агентство Nova.
Ливанские военные - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Вчера, 21:43
Ранее в понедельник глава минобороны заявлял, что вывод итальянского контингента из Ливана не обсуждается. Как сообщается на сайте ведомства, Крозетто допустил возможность случайного вовлечения итальянцев при росте числа и уровня столкновений.
В рамках миссии ООН в Ливане находятся 1,1 тысячи итальянских солдат. Еще 100 военнослужащих занимались обучением ливанских вооруженных сил. Глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни в понедельник сообщил, что Италия сократила число инструкторов до 15.
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви ранее заявил, что идет подготовка к наземной операции на юге Ливана. Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана.
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В миреЛиванИталияБейрутГуидо КрозеттоАнтонио ТаяниООНХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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